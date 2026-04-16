Dünyanın en zengin giyim perakendecilerinden biri olan İspanyol iş insanı Amancio Ortega, Forbes Milyarderler Listesinde 13. sırada yer alıyor. Serveti güncel verilere göre 139,9 milyar dolar.

SERVETİ VE GÜNCEL İSTATİSTİKLERİ

Zenginler listesinde hızla yükselen Ortega'nın finansal karnesi şu şekildedir:

Net Servet: 139,9 milyar dolar.

Yaş: 90.

İkametgah: La Coruna, İspanya.

Servet Kaynağı: Zara ve kendi çabasıyla kurduğu Inditex grubu.

Medeni Durum: Evli ve 3 çocuk babası.

Kaynak: Forbes

TEKSTİLDEN KÜRESEL İMPARATORLUĞA

Ortega, kariyerine 1963 yılında küçük bir aile şirketinde tekstil üretimi yaparak adım attı. Hızlı moda sektörünün temellerini atan iş insanı, dünya çapında tanınan Zara markasını içeren Inditex şirketini 1975 yılında eski eşi Rosalia Mera ile birlikte kurdu. Bugün Madrid borsasında işlem gören Inditex'in bünyesinde şu detaylar öne çıkıyor:

Markalar: Massimo Dutti ve Pull & Bear dahil toplam 7 marka.

Kapsam: Dünya çapında 5.000 mağaza.

Ortaklık Payı: Şirketin yaklaşık %60'ı halen Ortega'ya ait.

Bayrak Değişimi: 2022 yılında, şirkette 15 yıl deneyim kazanan kızı Marta Ortega Pérez, yönetim kurulu başkanlığı görevini devraldı.

TEMETTÜ KAZANCI VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

Ortega, sadece perakende üzerinden değil, yıllık kazandığı 400 milyon dolardan fazla temettü geliriyle de dikkat çekiyor. Bu devasa geliri Avrupa ve Kuzey Amerika’daki gayrimenkullere yatıran Ortega'nın portföyü dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Bu şirketler arasında Apple, Amazon ve Walmart gibi dev isimler yer alıyor.

