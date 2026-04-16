Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan 2026 yılı Mart ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri, gayrimenkul piyasasındaki fiyat değişimlerini ortaya koydu.

2026 yılı Mart ayında Konut Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artış göstererek 219,7 seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre nominal artış oranı yüzde 26,4 olarak gerçekleşirken, bu rakam enflasyondan arındırıldığında reel olarak fiyatların yüzde 3,4 oranında gerilediği anlaşıldı.

Kaynak: TCMB

Diğer yandan Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKKE), yıllık bazda nominal olarak yüzde 34,4 artarken, reel anlamda da yüzde 2,7 oranında bir değer kazancı sergiledi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE FİYAT HAREKETLERİ

İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde aylık bazda fiyat artışları görülmeye devam etti. İstanbul'da aylık artış yüzde 2,2 olurken, Ankara’da yüzde 2,5 ve İzmir’de yüzde 2,8 olarak kaydedildi. Yıllık bazda incelendiğinde ise fiyatlar İstanbul'da yüzde 27,8, Ankara'da yüzde 30,4 ve İzmir'de yüzde 24,3 oranında nominal yükseliş gösterdi.

Kaynak: TCMB

BÖLGESEL ARTIŞ REKORU İÇ ANADOLU'DA

İstatistiki Bölge Birimleri bazında yapılan incelemeye göre Mart 2026 döneminde konut fiyatlarının en hızlı yükseldiği bölge yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan bölge oldu. Buna karşılık Türkiye genelinde en düşük yıllık fiyat artışı yüzde 21,1 oranıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde gözlemlendi.