Euro Bölgesi’nden gelecek TÜFE rakamları ile İngiltere’deki Sanayi ve İmalat Üretim Endeksleri yatırımcıların radarında yer alıyor. ABD tarafında ise İşsizlik Maaşı Başvuruları, Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı gibi kritik göstergeler takip edilecek.

Jeopolitik kanatta Trump’ın işaret ettiği İsrail ve Lübnan liderlerinin bugünkü görüşmeleri piyasaların risk algısı üzerinde belirleyici olabilirken, 13-18 Nisan tarihli IMF – Dünya Bankası Toplantıları süreci devam ediyor.

Yurt içinde ise gözler, S&P’nin yarın yayımlayacağı Türkiye Raporu ve 24 Nisan’daki Scope Ratings değerlendirmesine çevrilmiş durumda. Fed Başkanı Powell’ın 15 Mayıs’ta sona erecek görev süresine dair beklentiler küresel likidite senaryolarını canlı tutuyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

ASTOR – Astor Holding tarafından 59.750.000 adet payın kurumsal yatırımcılara pay başına 187,50 TL fiyattan bugün satılacağı açıklandı.

AGROT – Hümeyra Keskin tarafından 115.920.000 adet payın pay başına 3,00 TL fiyattan bir alıcıya TAS’ta satışının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

ASTOR – Astor Holding tarafından 59.750.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ALKIM – Medyada yer alan şirket paylarının satışı veya yabancı yatırımcılar ile ortaklık görüşmelerinin yürütüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

AAGYO – Halka arz kapsamında elde edilen fon kapsamında Odea Bank’a olan banka kredisinin kapatıldığı açıklandı.

ARZUM – Şirket ile Boyner Büyük arasında şirket ürünlerinin satışı kapsamında Satış ve Dağıtım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

AKFIS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

AVPGY – İçdaş Çelik Enerji Tersane ile Artaş İnşaat arasında hasılat paylaşımı modeliyle yürütülen Avrupa Konutları Güneşli projesinde 24 adet bağımsız bölümün 2,0 milyar TL’ye alındığı açıklandı.

AYGAZ – Şirket ve şirket bağlı ortaklığı tarafından VLGC boyutunda çift yakıt sistemli iki LPG gemisi satın alınması için Hd Hyundai Samho ile 117 milyon dolarlık gemi inşa sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

BALAT – Balat Savunma Sanayi unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

BESTE – Halka arz kapsamındaki fon kullanım rapor kapsamında fon kullanımının enerji yatırımları olarak planlanması ardından, yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda araç muayene istasyonlarının daha karlı olduğunun değerlendirildiği ve bu kapsamda fon kullanım amacının değişikliği için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CWENE – Şirketin, ABD'deki bir müşteri ile 750 milyon dolar bedelli güneş panelleri, ilgili bileşenler ve alüminyum çerçevelerin satışına ilişkin iyi niyet mutabakatı imzaladığı açıklandı.

DURKN – Şirket bağlı ortaklığı A2Z Confectıonery ile İngiltere merkezli bir firma arasında işlemlerin devralınmasına yönelik görüşmelerin devam ettiği açıklandı.

DEVA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

ECILC – Eczacıbaşı Holding’in ECILC’de sahip olduğu 22.500.000 adet payın, pay başına 92,82 TL fiyattan kurumsal yatırımcılara satıldığı açıklandı.

FRMPL – Şirketin, Şubat ayında aldığı 750 milyon TL tutarındaki siparişin sevkiyatlarının tamamlandığı açıklandı.

GLCVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen 927,6 milyon TL portföy büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanılması ardından devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GESAN – Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri tarafından açılan ihalenin 1,8 milyon dolar bedel ile şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

GESAN – Şirket ile OYEN arasında anlaşmaya kapsamında projenin finansmanına yönelik China Export & Credit Insurance Corporation kanalıyla finansman sağlanması amacıyla Çin merkezli bir EPF kuruluşu ile iş birliği anlaşması imzalandığı açıklandı.

KOCMT – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

KONTR – Ömer Ünsalan ve Sami Aslanhan tarafından 78.518.092 adet payın pay başına 10,00 TL fiyattan iki alıcıya satışı için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KONTR – İki yatırımcı tarafından 78.518.092 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KONKA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 390 milyon TL’den 1,9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KRTEK – Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının banka kredi ödemelerinin finansmanında kullanıldığı açıklandı.

KSTUR – Kuştur Tatil Köyü’nün yeni sezonun 17 Nisan’da başlayacağı açıklandı.

KAPLM – 2 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yapıldığı açıklandı.

LILAK – Şirketin, Erzurum Merkez II. OSB’de devam etmekte olan fabrika yatırımına ilişkin olarak Erzurum Yatırım Teşvik Belgesi için süre uzatımı talebinin olumlu karşılandığı açıklandı.

MTKRS –Cem Tutar tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

NIBAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 15 Mayıs’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.

OYAKC – Şirketin, Ankara Beypazarı GES projesinin tam kapasiteyle devreye alındığı açıklandı.

OTTO – Terem Holding ile stratejik hammadde tedariğine yönelik resmi görüşmelerin başarıyla sonuçlandığı açıklandı.

OTKAR – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

REEDR – Elektrikli golf araçlarına ilişkin ilk ihracat ve satış sözleşmesinin 10 milyon TL’ye imzalandığı açıklandı.

SDTTR – Şirketin, 2,0 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

SMRVA – ASV Holding tarafından 3.540.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TMSN – Ereğli Tekstil’e ait ve DenizBank’a rehinli 500.000 adet halka açık B grubu TMSN payı üzerindeki rehinin banka tarafından kaldırıldığı açıklandı.

VESBE – 147 gün vadeli 39 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

YEOTK – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Reap Batarya’nın 31,1 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 56,35 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %24,46’ya yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 239.141 adet pay 23,90 – 23,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

BRSAN – Ayşe Nükhet Özmen tarafından 568,50 TL fiyattan 972.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,75’e geriledi.

BRYAT – Zehra Nur Kocabıyık tarafından 2,17 TL fiyattan 587.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,24’e geriledi.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı 40,82 – 41,00 TL fiyat aralığından 4.091.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,04’e yükseldi.

DGNMO – Aydın Veli Serin tarafından 4,42 – 6,08 TL fiyat aralığından 25.713.186 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,88’e yükseldi.

MEKAG – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal tarafından 4,48 – 5,01 TL fiyat aralığından 63.139.856 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki %46,96’ya geriledi.

MACKO - Matchzone tarafından 36,82 – 37,54 TL fiyat aralığından 35.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,95’e yükseldi.

PEKGY – Pardus Portföy tarafından 24.891.371 adet pay alış ve 46.731.553 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,70’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

DMSAS – Şirket sermayesinin 200 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 100 milyon TL nakden artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

SDTTR – Şirket sermayesinin 58 milyon TL’den %1.000 oranında bedelsiz olarak 580 milyon TL artışla 638 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

