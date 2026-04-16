Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan güvenli ödeme sistemini gayrimenkul sektörüne taşıdı.

Yeni düzenleme ile birlikte gayrimenkul sektöründe kronikleşen "parayı verdim, tapuyu alamadım" veya "tapuyu devrettim, paramı alamadım" gibi dolandırıcılık vakalarının tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

ELDEN ÖDEME VE RİSKLER TARİH OLUYOR

Mevcut sistemde taraflar arasında yapılan doğrudan ödemelerin barındırdığı birçok risk, yeni düzenleme ile ortadan kaldırılıyor:

• Nakit ve Sahte Para: Tapu dairelerine nakit taşıma zorunluluğu ve sahte para riski sona eriyor.

• Dolandırıcılık: Tapu devri öncesi yapılan ödemelerden kaynaklanan dolandırıcılık vakaları engelleniyor.

• Kayıt Dışılık: Para transferleri kayıt altına alındığı için eksik bedel beyanı ve vergi kayıplarının önüne geçiliyor.

BLOKE SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

• Güvenli Havuz: Alıcı, satış bedelini doğrudan satıcıya göndermek yerine banka aracılığıyla güvenli bir bloke hesaba yatıracak.

• Otomatik Aktarım: Para, tapu devri gerçekleşene kadar sistemde bekletilecek ve tapu tescili tamamlandığı anda otomatik olarak satıcının hesabına geçecek.

• İptal Durumu: Eğer işlem herhangi bir nedenle iptal edilirse, bloke edilen tutar doğrudan alıcıya iade edilecek.

NELERİ KAPSIYOR ?

Yeni zorunluluk yalnızca konut satışlarını değil, geniş bir taşınmaz grubunu kapsıyor.

1 Mayıs itibarıyla şu taşınmazların satışında sistemin kullanımı şart olacak:

• Konut ve İş Yerleri

• Arsa ve Tarlalar

• Ticari Gayrimenkuller

Bu uygulama ile gayrimenkul ticareti daha şeffaf ve güvenli bir zemine otururken, tapu dairelerinde çantalarla para taşıma görüntülerinin de tarihe karışması bekleniyor.

Kaynak: CNN Türk, Herbiremlak