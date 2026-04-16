Washington’da düzenlenen forum konuşmasında, her ekonomik şok karşısında hızlı bir müdahalenin doğru olmayabileceğini aktardı. Karahan, para politikasında ölçülü ve seçici adımların önemine dikkat çekti.

Her arz şokunun para politikası müdahalesi gerektirmeyeceğini dile getiren Karahan, özellikle arz kaynaklı gelişmelere karşı otomatik sıkılaşma refleksinin doğru olmayabileceğini de ekledi.

"HIZLI KARARLAR BASKI YARATABİLİR"

TCMB Başkan Yardımcısı Karahan, arz şoklarına karşı alınacak hızlı sıkılaştırma kararlarının ekonomik aktivite üzerinde gereksiz baskı yaratabileceğini bildirdi.

Sıklaşmaya gitmenin ekonomik aktiviteyi gereksiz yere zayıflatabileceğini belirten Karahan, enflasyonun maliyetinin artabileceğini aktardı. Politika yapıcıların dengeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini de ekledi.

Kaynak: Ekonomim