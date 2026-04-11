Ünlü milyarder Bill Gates, servetini bağışlama vizyonuyla hareket ederken, Gates Vakfı Tröstü aracılığıyla yönetilen 36 milyar dolarlık dev portföyün rotasını şaşırtıcı bir strateji çizdi.

Dünyanın en büyük hayırseverlik kuruluşlarından biri olan Bill & Melinda Gates Vakfı, 2045 yılına kadar tüm servetini bağışlama taahhüdü yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Vakfın operasyonlarını finanse eden 36 milyar dolarlık tröst fonu, son analizlere göre oldukça konsantre bir yatırım stratejisi izliyor.

Portföyün yüzde 59'u; savunma mekanizması güçlü, nakit akışı sağlam ve pazar payı rakipsiz olan üç dev şirketten oluşuyor: Berkshire Hathaway, WM (Waste Management) ve Kanada Ulusal Demiryolu.

BERKSHİRE HATHAWAY (YÜZDE 25,4)

Vakfın en büyük yatırımı, Warren Buffett’ın her yıl düzenli bağışlarıyla büyüyen Berkshire Hathaway (BRKB) olmaya devam ediyor.

2026 yılı başında Greg Abel’ın CEO’luk koltuğuna oturmasıyla yeni bir döneme giren şirket, Buffett’ın "nakit kralı" mirasını koruyor.

• Güncel Durum: Şirket 373 milyar dolarlık devasa bir nakit rezervine sahip.

• Stratejik Hamleler: Yeni CEO Abel, Apple’ı portföyün "temel taşı" olarak tanımlarken, Japon hisselerine (Tokio Marine gibi) yaptığı eklemelerle dikkat çekiyor.

• Fırsat: Sigorta ve demiryolu kollarındaki sağlam karlılığa rağmen hisse fiyatının defter değerine oranla düşük kalması, vakıf ve bireysel yatırımcılar için cazip bir geri alım fırsatı yaratıyor.

ATIKTAN SERVET YARATMAK: WM (YÜZDE 18,6)

Eski adıyla Waste Management olan WM, Gates’in portföyündeki en istikrarlı ve uzun soluklu oyunculardan biri.

Şirketin sahip olduğu devasa çöp depolama alanları ve lojistik ağı, yeni oyuncuların girmesinin neredeyse imkansız olduğu bir "kale" görevi görüyor.

• Büyüme: 2024’teki Stericycle satın alımıyla tıbbi atık alanında (WM Healthcare Solutions) vites yükselten şirket, marjlarını yüzde 17,1’e çıkardı.

• Gelecek Beklentisi: 2026 yılı için serbest nakit akışında yüzde 29’luk devasa bir büyüme öngörülüyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının ise EBITDA'ya 250 milyar dolara yakın ek katkı sağlaması bekleniyor.

KANADA ULUSAL DEMİRYOLU (YÜZDE 15)

Kıtanın en stratejik demiryolu ağlarından birini yöneten Kanada Ulusal Demiryolu (CNI), Gates’in portföyündeki üçüncü ayağı oluşturuyor.

Chicago darboğazını baypas edebilen benzersiz rotası, şirkete operasyonel bir üstünlük sağlıyor.

• Zorluklar ve Adaptasyon: Gümrük vergileri nedeniyle otomobil ve metal taşımacılığında yaşanan düşüş, tahıl ve intermodal taşımacılıkla dengelendi.

• Nakit Yönetimi: Yönetim, 2026 yılında sermaye harcamalarını yüzde 15 azaltarak odağını hisse geri alımlarına kaydırdı. 18,8'lik fiyat/kazanç oranıyla analistler, hissenin mevcut fiyatını "yatırım için ideal bir nokta" olarak değerlendiriyor.

TEKNOLOJİ DEĞİL, İSTİKRAR KAZANIYOR

Bill Gates’in yatırım stratejisi, yapay zeka ve yüksek teknoloji spekülasyonlarından ziyade; modern dünyanın işleyişi için elzem olan demiryolları, atık yönetimi ve köklü sigorta sistemlerine odaklanıyor.

Bu strateji, vakfın küresel sağlık ve eşitsizlikle mücadele projeleri için ihtiyaç duyduğu milyarlarca dolarlık kaynağın ana motorunu oluşturuyor.

Kaynak: The Motley Fool

