İran savaşı ve yapay zeka yorgunluğu Nasdaq'ı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 aşağı çekti. Microsoft yüzde 23 geriledi, Nvidia sallandı. Ancak analistler ikinci çeyreği fırsat olarak değerlendiriyor. Türk yatırımcı için bu tablo ne anlama geliyor?

Neden Önemli?

Nasdaq dünya teknoloji hisselerinin nabzı. Nasdaq gerilediğinde küresel risk iştahı azalır, gelişmekte olan ülke borsaları baskı altına girer. BIST'teki yabancı yatırımcı hareketleri, Türkiye'deki teknoloji ve ihracat şirketlerinin değerlemeleri, dolar/TL seyri bu tablodan doğrudan etkileniyor. Nasdaq'ın nerede durduğu ve nereye gittiği Türk yatırımcı için de kritik bir gösterge.

Birinci Çeyreği Ne Mahvetti?

Yılın başında yatırımcılar yapay zeka boomunu tartışıyordu. Ancak önceki yıllardan farklı olarak bu kez yapay zekanın uzun vadeli iş modellerini tehdit edebileceği endişesi öne çıktı. Ardından Şubat ayının son haftasında İran savaşı patlak verdi ve petrol fiyatları fırlarken küresel piyasalara yepyeni bir belirsizlik katmanı eklendi. Sonuç: gerileyen hisse senedi piyasaları ve yükselen tahvil faizleri.

Morningstar verilerine göre birinci çeyrekte ABD hisse senedi piyasasındaki yüzde 4,2'lik düşüşün yüzde 70'i tek başına teknoloji sektöründen kaynaklandı. Büyük piyasa değeri büyüme hisselerini izleyen endeks ise yüzde 12,8 geriledi.

Hangi Hisseler En Çok Zarar Gördü?

Microsoft birinci çeyrekte yüzde 23 geriledi. Bu düşüş büyük teknoloji şirketleri arasındaki en sert kayıp oldu.

NASDAQ: MSFT 10 Yıllık Grafiği

Nasdaq'ın kendisi aynı dönemde yüzde 7 geriledi. Tesla yüzde 17,3, Amazon yüzde 9,8, Apple yüzde 6,6, Broadcom yüzde 10,4 geriledi. Alphabet her iki hisse sınıfında da yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Finansal hizmetler sektöründe Visa yüzde 13,6, JPMorgan yüzde 8,3 geriledi.

Nasdaq 100 yılın başından bu yana yüzde 8,8 geriledi ve bu düşüş yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeri silindi. Brent petrol 120 doların üzerine çıkınca veri merkezi operatörlerinin enerji maliyetleri patladı. Fed'in faiz indirim beklentileri üçten bire inince yüksek çarpanla işlem gören teknoloji hisselerine ek baskı geldi.

Neden Toparlanma Bekleniyor?

Teknoloji sektörünün hisse senedi fiyatları gerilemiş olsa da kazanç beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor. 2026 birinci çeyrek için teknoloji sektörünün yüzde 23,7 kazanç büyümesi ve yüzde 21,2 gelir artışı kaydetmesi bekleniyor.

Teknoloji şirketleri 2026'da yapay zeka altyapısına yaklaşık 700 milyar dolar harcayacak. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 36 artışa karşılık geliyor. Bu ölçekteki bir yatırım programı yarı iletken şirketleri, bulut platformları ve veri merkezi ekipman üreticileri için yapısal bir talep tabanı oluşturuyor.

Nisan ortasında açıklanacak ASML ve TSMC birinci çeyrek sonuçları Nasdaq toparlanmasının habercisi olabilir. TSMC küresel yarı iletken piyasasında yüzde 72 pazar payına sahip. Bu iki şirketin güçlü sonuçları yapay zeka yatırım döngüsünün sağlamlığını teyit edecek.

İkinci Çeyrek için Senaryolar

Analistler ikinci çeyrek görünümünü "temkinli toparlanma" olarak tanımlıyor. Nisan ayının ilk günlerinde kurumsal yatırımcıların "dibi al" mantığıyla hareket ettiği görülüyor. Ancak Fed'in yüksek faizi koruma eğilimi coşkulu yükselişlerin önünde önemli bir engel olmaya devam ediyor.

Toparlanmada en cazip fırsat güvenli hisselerde değil yanlış fiyatlanan hisselerde yatıyor. Analistler Nvidia, Broadcom ve Marvell Technology'yi yapay zeka altyapı döngüsünden yararlanmaya devam edecek hisseler olarak öne çıkarıyor.

Türk Yatırımcıya Etkisi

Nasdaq'ın toparlanması Türk yatırımcıyı dolaylı ama güçlü biçimde etkiliyor. Küresel risk iştahı arttıkça gelişmekte olan ülke borsalarına yabancı para girişi hız kazanıyor. BIST'teki yabancı yatırımcı payı hâlâ sınırlı olsa da bu eğilim endeks üzerinde destek yaratıyor.

Dolar cinsinden teknoloji hisselerine yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcı için mevcut seviyeleri analistlerin "cazip" bulduğu dikkat çekiyor. Ancak İran müzakerelerinin çökmesi ve petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi kısa vadede baskıyı artırabilir. Nisan ortasındaki bilanço sezonu belirleyici olacak.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

TSMC ve ASML birinci çeyrek bilançoları (15-16 Nisan), Nvidia gelir açıklaması, Fed faiz toplantısı, İran ateşkesinin seyri ve Brent petrol fiyatı ikinci çeyrekte Nasdaq'ın yönünü belirleyecek temel göstergeler.

Yasal Uyarı:

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içeriğin telif hakkı hisse.net'e aittir. İzinsiz kopyalanması hukuki işlem başlatılmasına neden olabilir.