Yatırımcıların odağında 28-29 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan OECD Kritik Mineraller Forumu yer alırken, siyasi ve ekonomik takvimde 6 Mayıs’taki CHP Kurultay davası, 15 Mayıs’ta yayımlanacak Capital Intelligence Türkiye Raporu ve Fed Başkanı Powell’ın görev süresinin dolacak olması kritik dönemeçler olarak takip ediliyor.

ŞİRKET HABERLERİ

AVHOL – Alsancak Holding tarafından 3.000.000 adet payın, pay başına 36,60 TL fiyattan iki alıcıya TAS’ta satışı bugün gerçekleşecek.

ALKLC & TERA – VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ALKLC – 750 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ALKLC – Şirketin, Haziran itibarıyla sağlıklı gazlı içecek kategorisi sektörüne giriş yapmayı planladığı açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, 606.770 dolarlık iş aldığı açıklandı.

ARMGD – Fethi Kalıpçı Sönmez, Sadettin Saygın Sönmez ve Mehmet Hayri Sönmez tarafından toplam 26.389.084 adet payın Borsa’da işlem görebilir niteliğe dönüştürülmesine karar verildiği açıklandı.

AVGYO – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Joy Hotel Batumi’nin paylarının tamamının satış işleminin tamamlandığı açıklandı.

BINHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 62,5 milyon TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

BRKO – Neva Capital’in %51’inin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığı açıklandı.

BVSAN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

BVSAN – Şirketin %85 pay sahibi olduğu Bülbüloğlu Çelik’in 883.793 euroluk iş aldığı açıklandı.

BURCE – BURVA paylarının T40,2’sinin pay başına 3,4 dolardan toplam 10,1 milyon dolara Ümit Gümüş’e satılacağı açıklandı.

BRSAN – Şirket bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe’nin 100 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.

CWENE – Şirketin, Ankara Keçiören'de bir firma ile bayilik sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

CEMTS – Şirketin, GES yatırımı kapsamında yaptığı Yatırım Teşvik başvurusunun onaylandığı açıklandı.

CMENT – Şirketin, Manisa’daki Kalker Ocağı Projesi kapsamında ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

DGNMO – VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Mayıs’a kadar brüt takas tedbiri getirildi.

EKOS – Şirketin, Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 4 milyon dolara kazandığı açıklandı.

EUPWR – Şirketin, BEDAŞ tarafından açılan ihale kapsamında 2,3 milyon dolarlık sözleşme imzalayacağı açıklandı.

EUPWR – Şirketin, AYEDAŞ tarafından açılan ihale kapsamında 1,7 milyon dolarlık sözleşme imzalayacağı açıklandı.

ENJSA – 362 gün vadeli 4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

FENER – Sermaye artırımından elde edilen fonun 7,0 milyar TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 1,9 milyar TL’sinin futbolcu ailesi ödemelerinde, 1,0 milyar TL’sinin vergi borcu ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

GWIND – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

IMASM – Şirketin, 47,8 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

KLKIM – Şirketin, Isparta’daki kapasite artışı projesi kapsamında ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

METRO – Şirketin bağlı ortaklığı Metro Euphoria Hotel Batumi’nin Metro Avrasya Metro Atlas Georgia JSC ve Metro Avrasya Investment Georgıa JSC ile paylarını geri almak üzere görüşmelere başladığı açıklandı.

METRO – Şirketin, Gürcistan’da Seyahat Sağlık Sigortası ve Zorunlu Taşıt Sigortası ile döviz bazlı gelir fırsatları gördüğü ve sigorta sektörüne giriş yapmaya karar verildiği, bu kapsamda Green Insurance Georgia ile görüşmeler yürüttüğü açıklandı.

ORCAY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

OZSUB – Şirketin %50,1 pay sahibi olduğu Unifeed’in yıllık yem üretim kapasitesinin 50.000 tondan 100.000 tona çıkarılması yatırımının tamamlanıp, devreye alındığı açıklandı.

ORGE – Şirketin, Mandarin Oriental Etiler Projesi'nde sözleşme büyüklüğünün 714,0 milyon TL’ye ulaştığı açıklandı.

PRZMA – VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Mayıs’a kadar tek fiyat işlem tedbiri getirildi.

SAYAS – Şirketin, 1,4 milyon euroluk sipariş aldığı açıklandı.

TARKM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

YKBNK – Yurt dışında 1.102 gün vadeli 15 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZERGY – Ankara Etimesgut’ta proje geliştirilmesine yönelik olarak prensip anlaşmasına varıldığı ve yatırımda şirket payının 4,5 milyar TL olmasının beklendiği açıklandı.

PAY ALIM-SATIM

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 56,60 – 57,20 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %24,49’a yükseldi.

AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 114.832 adet pay 13,21 – 13,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 170.000 adet pay 27,14 – 27,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORLS – Bank of America Corporation tarafından 7,27 – 8,30 TL fiyat aralığından 28.693.322 adet alış ve 54.869.176 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,28’e geriledi.

EMKEL – Bank of America Corporation tarafından 27,60 – 27,91 TL fiyat aralığından 4.763.284 adet alış ve 4.268.511 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,24’e yükseldi.

ESCAR – Emir Yasin Kılıç tarafından 56,00 – 57,00 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

KARTN – Pak Gıda tarafından 100,78 TL fiyattan 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,69’a geriledi.

KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 11,43 TL fiyattan 10.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %57,63’e geriledi.

ORGE – Geri alınan 1.980.206 adet pay 80,00 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 22,5 milyon TL kazanç elde edildi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

CEMZY – Şirket sermayesi 28 Nisan’da 402 milyon TL’den %472,14 oranında bedelsiz olarak 1,9 milyar TL artışla 2,3 milyar TL’ye yükseltilecek.

MERCN – Şirket sermayesinin 190,4 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 380,7 milyon TL artışla 571,1 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

TRILC – Şirket sermayesi bugün 161,8 milyon TL’den %540,89 oranında bedelsiz olarak 897,2 milyon TL artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,9490 TL’ye denk gelmekte.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.