MIATK, haftayı 38,66 TL seviyesinden kapatırken, günlük bazda yüzde 4,78’lik bir geri çekilme yaşadı.

Ancak haftalık periyotta yatırımcısına yüzde 7,57 kazanç sağlayarak orta vadeli pozitif trendini korumayı başardı.

13 Mart Cuma gününde günlük bazda 542,7 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşan hisse, piyasadaki likidite gücünü ortaya koydu.

BANK OF AMERİCA SAHADA

09.03.2026 - 13.03.2026 tarihlerini kapsayan takas verileri, kurumsal yatırımcıların hisseye olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koyuyor:

• Alıcı Tarafı: Haftanın en dikkat çeken alıcısı 196.797 lot ile Bank of America oldu. Onu, 189 bin lot ile Deniz Yatırım ve 154 bin lot ile Ziraat Yatırım takip etti. Alıcıların ortalama maliyetlerinin 37,76 - 39,77 TL bandında yoğunlaşması, mevcut fiyatların (38,66 TL) bir maliyetlenme bölgesi olduğunu gösteriyor.

• Satıcı Tarafı: Satış kanadında ise Vakıf Yatırım (326 bin lot) ve Midas (226 bin lot) liderliği çekti. Toplamda ilk 5 satıcının net lot farkı -86.972 olarak gerçekleşse de, kurumsal alıcıların sahada olması düşüşü sınırlayan ana etken olarak değerlendiriliyor.

TEKNİK ANALİZ: KRİTİK EŞİKLER

Yıllık en yüksek seviyesi olan 44,82 TL’den bir miktar uzaklaşan MIATK, yıllık en düşük seviyesi olan 34,66 TL’nin oldukça üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Analistler, 38,00 TL seviyesinin psikolojik bir destek noktası olduğunu, bu bölgenin üzerindeki kalıcılığın orta vadeli "teknoloji direnişi" temasını destekleyeceğini belirtiyor.

