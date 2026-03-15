Teknik servislerde arıza tespit ücreti uygulamasının, teknolojik ürünlerden otomobillere kadar birçok alanda giderek yaygınlaştığı belirtiliyor. Son yıllarda birçok servis, henüz onarım yapılmadan önce "Tespit" veya "Diyagnostik inceleme" adı altında ücret talep etmeye başladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, geçmişte bozulan ürün servise götürüldüğünde ustanın sorunu söylemesinin ardından tamir süreci başlarken çoğu zaman sadece arızanın öğrenilmesi için ayrıca bir ücret talep edilmiyordu. Ancak son yıllarda bu durum değişti ve birçok servis, arızanın belirlenmesi için ayrı bir ücret talep etmeye başladı.

ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE BİNLERCE LİRALIK TESPİT ÜCRETİ

Söz konusu uygulamanın özellikle elektronik cihaz servislerinde, beyaz eşya teknik servislerinde ve otomotiv sektöründe hızla yaygınlaştığı ifade ediliyor.

2026 yılı itibarıyla bilgisayar, cep telefonu, laptop ve tablet servislerinde cihazın açılarak incelenmesi için ortalama 1.000 TL ile 3.000 TL arasında diyagnostik ücret talep edildiği belirtiliyor.

BEYAZ EŞYA VE KOMBİ SERVİSLERİNDE DE ÜCRET ALINIYOR

Benzer bir durumun beyaz eşya servislerinde de görüldüğü aktarılıyor. Eve gelerek yapılan kontrol işlemleri için 700 TL ile 1.500 TL arasında ücret talep edilebildiği belirtiliyor.

Kombi ve klima servislerinde ise servis ve arıza tespit bedelinin 800 TL ile 2.000 TL arasında değişebildiği ifade ediliyor.

OTOMOBİL SERVİSLERİNDE ÜCRETLER DAHA YÜKSEK

Otomotiv sektöründe ise arıza tespit ücretlerinin daha yüksek seviyelere ulaştığı belirtiliyor. Araçların bilgisayara bağlanarak arıza kodlarının okunması için yetkili servislerde 1.500 TL'den başlayıp 5.000 TL'ye kadar çıkan ücretler talep edildiği kaydediliyor.

Özel servislerde de geçmişte çoğu zaman ücretsiz yapılan bu işlemler için artık 500 TL ile 1.500 TL arasında ücret alınmaya başlandığı ifade ediliyor.

"HİÇBİR İŞLEM YAPILMADAN BÖYLE BİR ÜCRET ALINMASI BANA ÇOK YÜKSEK GELİYOR"

Arıza tespit ücretlerinin bazı tüketiciler tarafından sadece bir servis bedeli değil, aynı zamanda bir ikna yöntemi olarak görüldüğü belirtiliyor. Arızanın tespiti için ücret ödeyen bazı müşterilerin daha sonra servis tarafından sunulan yüksek tamir bedelini kabul etmek zorunda kalabildiği ifade ediliyor.

İstanbul'da yaşayan araç sahibi Ali Rıza Öktem yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Arabada bir uyarı ışığı yandı. Yetkili servise götürdüm, usta bana 'Aracın sıkıntısını tespit etmemiz için bilgisayara bağlayacağız ve genel kontrol yapacağız. Bunun ücreti 3 bin lira. Şayet yaptırmak isterseniz tespit ücretini almayız. İstemezseniz ücreti ödemek durumundasınız' dedi. Ardından bilgisayarda airbag arızası çıktı. Bunun için 8 bin lira talep ettiler. Ben de ücreti yüksek bulup kabul etmedim. Ama 3 bin lira tespit ücretini aldılar. Ardından sanayiye götürüp 2 bin liraya hallettim. Hiçbir işlem yapılmadan böyle bir ücret alınması bana çok yüksek geliyor."

"ŞİMDİ ARIZAYI ÖĞRENMENİN BİLE BİR BEDELİ VAR"

Benzer bir durumun beyaz eşya servislerinde de yaşandığını belirten İstanbul’da yaşayan Ayşe Kınalı ise şunları söyledi:

"Çamaşır makinesi çalışmayınca servisi çağırdık. Geldiler, kapağı açıp birkaç dakika baktılar ve kart arızası olduğunu söylediler. Tamir için 5 bin lira istediler. Yaptırmak istemeyince de 1.200 lira tespit ücreti aldılar. Eskiden usta bakar, arızayı söylerdi. Şimdi arızayı öğrenmenin bile bir bedeli var."

"BU EMEĞİN KARŞILIĞINI ALMAK ZORUNDAYIZ"

Teknik servisler ise uygulamanın maliyetler nedeniyle ortaya çıktığını savunuyor.

Uzun yıllardır elektronik cihaz tamiri yapan bir teknik servis işletmecisinin değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bir cihazı açıp test etmek için kullanılan ölçüm cihazları, yazılımlar ve diyagnostik sistemler çok pahalı. Ayrıca ustanın harcadığı zaman da var. Tespit işlemi de aslında bir emek ve teknik bilgi gerektiriyor. Müşteri tamiri yaptırırsa çoğu zaman bu ücreti toplam fiyattan düşüyoruz. Ama yaptırmazsa servis olarak bu emeğin karşılığını almak zorundayız."

ARIZA TESPİT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Farklı sektörlere göre ortalama arıza tespit ücretleri ise şu aralıklarda değişiyor:

Cep telefonu / tablet: 1.000 – 2.500 TL

Laptop / bilgisayar: 1.500 – 3.000 TL

Beyaz eşya: 700 – 1.500 TL

Kombi / klima: 800 – 2.000 TL

Otomobil yetkili servis: 2.000 – 7.000 TL

Otomobil özel servis: 1.000 – 1.500 TL