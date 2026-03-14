Yeniçağ TV’ye konuşan Geçer, dolar kuru üzerindeki baskının piyasa gerçeklerini örtbas ettiğini savunan Selçuk Geçer, kurun olması gereken seviye hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Mevcut rakamların suni olduğunu belirten Geçer, "Doların şu an itibarıyla 80 lira olduğunu söylüyorum; bu bir beklenti değil, olması gereken rakamdır. Hatta bu söylediğim oldukça itidalli; normal koşullarda kurun 90 ile 100 lira arasında gezmesi gerekiyor. Bunu pek çok ekonomik veriyle teyit edebiliyoruz," dedi.

GÜMÜŞTE "ENDÜSTRİYEL DEVRİM" BEKLENTİSİ

Altın yatırımcılarını ters köşe yapacak açıklamalarda bulunan Geçer, gümüşün yükselişinin altından çok daha sert olacağını öngördü. Gümüşün 80 dolar seviyelerindeki güçlü duruşuna dikkat çeken ekonomist, bu yükselişin arkasındaki nedenleri şöyle sıraladı:

Yenilenebilir Enerji: Güneş enerjisi ve nükleer yatırımlardaki artış gümüş talebini körüklüyor.

Yapay Zeka ve Teknoloji: Yapay zeka yatırımları gümüşün endüstriyel kullanımını tetikliyor.

Savunma Sanayii: Küresel savaşlar ve savunma sanayindeki büyüme gümüşü vazgeçilmez kılıyor.

"ALTIN DÜŞMÜYOR, YENİ BİR TABAN KURUYOR"

"Altın bitti" algısına sert çıkan Geçer, altının şu an tavan değil, aksine yeni bir "zemin" noktasında olduğunu savundu. Merkez bankalarının dolara ve ABD finansal hegemonyasına güvenini kaybettiğini vurgulayan ünlü ekonomist, rezervlerin altın standardına göre yeniden şekillendiğini, jeopolitik risklerin de bu süreci hızlandırdığını ifade etti.

YATIRIMCIYA 3 ALTIN TAVSİYE

Selçuk Geçer, tasarruf ve yatırım yapma konusunda vatandaşlara şu stratejiyi önerdi:

Önce Yatırım, Sonra Harcama: "Parayı harcadıktan sonra kalanı biriktirmeyin. Maaşın %20’sini en baştan kenara ayırın, kalanla yaşayın."

Sepet Yapın: "Portföyünüzün %30-40'ı mutlaka altın, gümüş, platin ve paladyum gibi değerli madenlerden oluşmalı."

Fiziki Birikim: "Altını fiziki alıp kasanıza koyduğunuzda sürekli ekrana bakma ihtiyacınız biter, bu da sizi panik satışından korur."

