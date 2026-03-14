Hafta boyunca gerçekleşen işlemlerde satıcıların alıcılara göre daha baskın olduğu görüldü. İlk 5 alıcı kurum toplamda 204.776 lot alırken, ilk 5 satıcı 281.791 lot satış gerçekleştirdi. Haftalık bazda tahtada -77.015 lot net satıcı ağırlığı oluştu.

HAFTANIN SATICILARI (9-13 MART):

Satış tarafında en dikkat çeken kurum, toplam satışların yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren Garanti Yatırım oldu:

Garanti BBVA Yatırım: -167.239 lot (Payı: %51,79 - Maliyet: 37,03 TL)

Ak Yatırım: -34.380 lot

Vakıf Yatırım: -33.622 lot

A1 Capital: -26.821 lot

Bank of America (BofA): -19.729 lot

HAFTANIN ALICILARI (9-13 MART):

Satış baskısını karşılamaya çalışan kurumlar ise şu şekilde sıralandı:

Midas Yatırım: 64.771 lot (Maliyet: 36,99 TL)

Meksa Yatırım: 44.874 lot (Maliyet: 36,17 TL)

Halk Yatırım: 40.878 lot

Kuveyt Türk Yatırım: 31.115 lot

Ziraat Yatırım: 23.138 lot

