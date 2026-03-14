Bu yükselişler özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların radarına girerken, işlem hacmindeki artış da hareketin tesadüf olmadığını gösterdi. Gayrimenkul, yazılım, enerji ve perakende sektörlerinden gelen hisselerde görülen güçlü alımlar, BIST’te belirli tahtalarda ciddi momentum oluşmasına yol açtı. Haftalık performanslara bakıldığında bazı hisselerde neredeyse aylık getirinin bir haftada gerçekleştiği görülüyor.

SVGYO Zirvede: Haftalık %60’ın Üzerinde Yükseliş

SAVUR GMYO (SVGYO) haftalık bazda %60,75 oranında yükselerek listenin en dikkat çeken hissesi oldu. Hisse haftayı 6,43 TL seviyesinde tamamlarken, yüksek işlem hacmiyle de öne çıktı.

Bu performansa göre 100 bin TL’lik yatırım yaklaşık 160 bin 750 TL seviyesine ulaştı. Kısa vadede güçlü alım iştahı ve hacim artışı dikkat çekti.

NETCD Yazılım Rüzgarı: %37,81 Haftalık Getiri

NETCAD YAZILIM (NETCD) hissesi haftalık %37,81 yükseliş kaydetti. Hisse 148,70 TL seviyesinde kapanış yaparken 2 milyar TL’yi aşan işlem hacmi oluştu.

Bu artış, 100 bin TL’lik yatırımın yaklaşık 137 bin 810 TL’ye çıkması anlamına geliyor. Yazılım ve teknoloji hisselerine yönelik ilginin sürdüğü görülüyor.

TATEN Enerji Hissesi Güçlü Seyrini Koruyor

TATLIPINAR ENERJİ (TATEN) haftalık %37,07 prim yaptı. Son fiyat 12,24 TL olurken enerji teması yatırımcı ilgisini canlı tutmaya devam etti.

Bu performansla 100 bin TL yaklaşık 137 bin TL seviyesine ulaştı.

GENKM ve KIMMR de Listede

GENTAŞ KİMYA (GENKM) haftalık %31,74 yükselirken, KİM MARKET-ERSAN ALIŞVERİŞ (KIMMR) %31,19 prim yaptı. Her iki hissede de 100 bin TL’lik yatırım yaklaşık 131 bin–132 bin TL bandına çıktı.

Hacim Detayı Dikkat Çekiyor

Listede yer alan hisselerin tamamında dikkat çeken bir diğer unsur ise yüksek işlem hacmi. Özellikle NETCD ve GENKM tarafında milyar TL seviyesindeki hacim, yükselişin güçlü alıcı desteğiyle gerçekleştiğini gösteriyor.

Kısa Vadeli Ralliler Sürüyor mu?

Borsa İstanbul’da dönem dönem görülen bu tarz sert haftalık yükselişler, kısa vadeli yatırımcılar için fırsat sunarken volatilite riskini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, güçlü yükseliş sonrası kar realizasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Önümüzdeki hafta bu hisselerde hacim ve fiyat hareketleri yakından izlenecek.

Yatırım tavsiyesi değildir.