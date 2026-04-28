Kalekim Kimyevi Maddeler (KLKIM), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde yeni yatırım kararını duyurdu. Şirket, büyüme stratejisi kapsamında üretim kapasitesini artıracak önemli bir adım attı.

TRABZON ARSİN'DE YENİ TESİS KURULACAK

Açıklamaya göre yatırım, şirketin bağlı ortaklığı Kalekim Lyksor Kimya Sanayi A.Ş. aracılığıyla hayata geçirilecek. Trabzon'un Arsin ilçesinde kurulacak yeni üretim tesisinin yıllık yaklaşık 50 bin ton kapasiteye sahip olması planlanıyor.

600 BİN DOLARLIK YATIRIM

Söz konusu tesis için yaklaşık 600 bin dolar tutarında yatırım öngörülüyor. Planlamaya göre tesisin 2026 yılının ikinci yarısında üretime başlaması hedefleniyor.

MALİYET VE TESLİM SÜRESİNDE AVANTAJ

Yeni yatırımın devreye girmesiyle birlikte, özellikle nakliye maliyetlerinde düşüş ve teslim sürelerinde iyileşme sağlanması bekleniyor. Bu durumun şirketin operasyonel verimliliğine katkı sunması öngörülüyor.

Kalekim'in bu yatırımla Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pazar payını artırmayı amaçladığı belirtildi. Şirketin bölgesel büyüme stratejisinde bu tesisin önemli bir rol oynaması bekleniyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.34 11.516.933.705,46 % 0.3 13:30 ASTOR 250.25 9.845.777.748,35 % 2.73 13:30 ASELS 419.5 6.763.159.651,50 % 1.08 13:30 PEKGY 16.54 4.709.136.572,52 % 3.5 13:30 THYAO 316.25 4.514.150.123,00 % -1.33 13:30 Tüm Hisseler

KALEKİM (KLKIM) HİSSE BİLGİLERİ

Güncel fiyat: 34,10 TL

Günlük değişim: -%2,12 (Düşüşte)

Piyasa değeri: 16,18 Milyar TL

F/K oranı: 14,24

PD/DD: 2,49

8 MAYIS 2026'DA TEMETTÜ ÖDEYECEK

Kalekim'in açıkladığı finansal verilere göre, şirketin 2025 yıl sonu net kârı 1,13 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket ayrıca hisse başına 0,65 TL temettü dağıtmayı planlarken, temettüde hak kullanım tarihi 8 Mayıs 2026, ödeme tarihi ise 12 Mayıs 2026 olarak öngörülüyor.

Şirket, temettü ödemelerini genellikle yılda bir kez yapmaktadır.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.