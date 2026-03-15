2025/12 finansallarının açıklanmasıyla birlikte Borsa İstanbul’da bilanço gücüyle ayrışan şirketler netleşti. Açıklanan veriler, bazı büyük ölçekli şirketlerin yalnızca net kâr tarafında değil; FAVÖK, satış gelirleri, özsermaye, aktif büyüklük ve esas faaliyet kârı kalemlerinde de eş zamanlı artış yakaladığını ortaya koydu. Bu tablo, söz konusu şirketlerin operasyonel anlamda güçlü bir performans sergilediğine işaret ediyor.

OPERASYONEL GÜCÜYLE ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren Türk Hava Yolları (THYAO), artan yolcu talebi, yüksek doluluk oranları ve genişleyen uçuş ağı sayesinde satış gelirlerini büyütürken operasyonel kârlılığını da yukarı taşıdı. FAVÖK tarafındaki artış, şirketin ana faaliyetlerinden güçlü nakit üretmeye devam ettiğini gösterirken, özsermaye kalemindeki yükseliş bilanço tarafındaki sağlamlığı destekledi.

Savunma sanayii tarafında ASELSAN (ASELS), güçlü sipariş portföyü ve artan teslimatlar sayesinde hem satış gelirlerinde hem de esas faaliyet kârında büyüme kaydetti. Yüksek backlog seviyesi, şirketin önümüzdeki dönem gelir görünümünü destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Aktif büyüklüğündeki artış ise devam eden projelerin bilanço üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Enerji ve rafineri tarafında Tüpraş (TUPRS), kapasite kullanım oranlarının yüksek seyretmesi ve ürün marjlarının desteğiyle güçlü bir operasyonel performans sergiledi. Şirketin esas faaliyet kârındaki artış, faaliyet verimliliğinin korunduğunu gösterirken, net kâr tarafındaki iyileşme yatırımcıların dikkatini çekti.

Petrokimya sektöründe faaliyet gösteren Petkim (PETKM), küresel fiyat dalgalanmalarına rağmen operasyonel tarafta toparlanma sinyalleri verdi. Satış hacmindeki artış ve FAVÖK tarafındaki iyileşme, şirketin mali tablolarında dengelenme sürecine girdiğini gösteriyor.

Tarım ve zirai ilaç sektöründe öne çıkan Hektaş (HEKTS) ise iç pazardaki talep ve ürün çeşitliliğinin etkisiyle satış gelirlerini artırırken, bilanço kalemlerinde büyüme sergiledi. Özsermaye ve aktif büyüklüğündeki artış, şirketin operasyonel hacmini genişlettiğini ortaya koyuyor.

6 FİNANSAL KALEMDE EŞ ZAMANLI ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Net dönem kârı artışı tek başına güçlü bir performans göstergesi olarak kabul edilmiyor. Ancak satış gelirleriyle desteklenen FAVÖK büyümesi ve esas faaliyet kârındaki artış, şirketin ana iş kolundan gerçek anlamda değer ürettiğini gösteriyor. Özsermaye artışı, kârların bilançoda biriktiğine ve şirketin finansal yapısının güçlendiğine işaret ederken; aktif büyüklüğündeki artış yatırımların ve operasyonel kapasitenin genişlediğini ortaya koyuyor.

Bu tablo, yalnızca dönemsel bir kâr sıçramasından ziyade, daha sürdürülebilir bir finansal güçlenmeye işaret ediyor. Özellikle operasyonel kârlılığı yüksek, borçluluk seviyesi dengeli ve nakit üretme kapasitesi artan şirketlerin orta vadede yatırımcı ilgisini daha fazla çekmesi bekleniyor.

PİYASA BU BİLANÇOLARI NASIL FİYATLAYACAK?

Uzmanlara göre bilanço performansı güçlü şirketlerde fiyat hareketleri yalnızca kısa vadeli spekülasyonlara bağlı kalmıyor. Güçlü finansallar, orta ve uzun vadeli değerlemelerde belirleyici rol oynuyor. Ancak küresel piyasalardaki dalgalanmalar, faiz beklentileri ve emtia fiyatları gibi dış faktörler de fiyatlama üzerinde etkili olmaya devam edecek. 2025/12 finansalları, Borsa İstanbul’da bazı şirketlerin operasyonel anlamda ciddi bir ivme yakaladığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu finansal gücün hisse fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı ise piyasa dinamikleriyle birlikte şekillenecek.

Uyarı: Bu haber hisse.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden ve aktif bağlantı verilmeden kullanılamaz. Yatırım Tavsiyesi Değildir. Veri ve Görsel Kaynak için Özkan Filiz'e teşekkür ederiz.