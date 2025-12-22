DCT Trading Dış Ticaret A.Ş., sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirketin daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği karar kapsamında, bedelsiz pay alma hakkı yarın itibarıyla kullanılmaya başlanacak.

Sermaye 3 Katına Çıkıyor

Bedelsiz sermaye artırımıyla birlikte şirketin mevcut 130 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 390 milyon TL’ye yükselecek. Artış tutarı olan 260 milyon TL, iç kaynaklardan karşılanarak mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacak.

Yatırımcıyı Nasıl Etkileyecek?

%200 bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların sahip olduğu pay adedinin 3 katına çıkması anlamına geliyor. Buna göre:

100 lotu olan yatırımcının lotu → 300 lot

500 lotu olan yatırımcının lotu → 1.500 lot

1.000 lotu olan yatırımcının lotu → 3.000 lot olacak.

Bu işlem sonrası hisse fiyatı, teorik olarak bedelsiz oranına göre düzeltilirken, yatırımcının toplam portföy değeri değişmeyecek.

Bedelsiz Ne Anlama Geliyor?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin özkaynaklarını sermayeye eklemesi anlamına gelir. Şirket kasasına yeni para girişi olmaz; ancak sermaye büyürken pay adedi artar. Bu tür işlemler genellikle şirketin büyüme hikâyesine ve bilanço gücüne işaret etmesi açısından piyasada yakından takip edilir.

📌 Not: Bu haber bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Bedelsiz sonrası fiyat hareketleri piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.