Sermaye piyasalarında 2026 yılı beklentileri netleşmeye başlıyor. Tacirler Yatırım Araştırma birimi tarafından yayımlanan son "Model Portföy ve Strateji" raporuna göre, Borsa İstanbul için oldukça iyimser bir tablo çiziliyor. Rapor, hem endeks hedefi hem de küresel çarpan karşılaştırmalarıyla Türk hisse senetlerinin "iskontolu" yapısına vurgu yapıyor.

12 AYLIK HEDEF: 15.200 PUAN

Tacirler Yatırım, takibindeki 29 şirketin hedef değerleri ve endeks üzerindeki ağırlıkları üzerinden yaptığı hesaplama sonucunda, BİST 100 endeksi için 12 aylık vadede 15.200 puan seviyesini hedeflediğini duyurdu. Bu rakam, endeks bazında yaklaşık %34 oranında bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

Analistler, bu potansiyelin önümüzdeki bir yıllık dönem için öngörülen %23 yıllık TÜFE oranının üzerinde olduğuna ve net mevduat getirileriyle rekabet edebilir seviyede olduğuna dikkat çekiyor.

SEÇİLMİŞ HİSSELERDE %50 KAZANÇ KAPISI

Endeks genelinde %34’lük bir yükseliş beklenirken, aracı kurumun "endeks üzeri getiri" beklediği model portföy hisselerindeki beklenti çok daha yüksek. Raporda, öne çıkarılan şirketlerdeki ortalama potansiyel getirinin %50 civarında olduğu ve bu oranın endeks hedefinin belirgin şekilde üzerinde kaldığı belirtiliyor.

DÜNYANIN EN "UCUZ" BORSASI TÜRKİYE Mİ?

Raporda yer alan küresel F/K (Fiyat/Kazanç) karşılaştırması, Borsa İstanbul'un cazibesini ortaya koyuyor. Bloomberg verilerine dayandırılan analize göre:

Borsa İstanbul, 6,2x tahmini F/K çarpanı ile küresel çapta en düşük çarpanla işlem gören borsa konumunda bulunuyor.

Dünya ortalama tahmini F/K oranı 14.5x seviyesindeyken; Türkiye, Macaristan (7.5x) ve Filipinler (9.0x) gibi ülkelerin bile gerisinde kalarak en ucuz borsa olarak listeleniyor.

Yeni Zelanda (33.8x) ve Japonya (22.3x) gibi piyasalar "pahalı" kategorisinde yer alırken, Türkiye "yüksek iskonto" ile dikkat çekmeye devam ediyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ ETKİSİ NORMALLEŞİYOR

Yatırımcıların kafasını karıştıran enflasyon muhasebesi etkisine de değinen aracı kurum, şirket karlarındaki bu etkinin artık normalize olduğunu ifade ediyor. Enflasyondaki beklenen gevşeme ile birlikte Türk şirketlerinin çarpanlarının global ölçekte daha verimli kıyaslanabileceği ve düşük çarpan avantajının süreceği öngörülüyor.

Bu içerik, Tacirler Yatırım Araştırma raporundaki veriler ışığında hazırlanmıştır. Yatırım kararlarınızı vermeden önce yetkili kuruluşlara danışmanız önerilir.