Bakır fiyatları, yıl başından bu yana gösterdiği yüzde 40'ı aşan performansla, küresel finans krizinden çıkış yılı olan 2009’dan bu yana en güçlü yıllık getiriye imza attı.

• Zirve Noktası: Ton başına fiyat gün içinde 12.493 doları test etti.

• Güncel Durum: İşlemlerin devamında yüzde 2,14 primle 12.483,50 dolar seviyesinde dengelendi.

Bakır fiyatlarında arz endişesi: Londra'da rekor seviye görüldü

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN 3 ANA FAKTÖR

Analistler, bakır fiyatlarındaki bu agresif yükselişi üç temel nedene bağlıyor:

• Zayıf Dolar: ABD dolarındaki değer kaybı, dolarla fiyatlanan emtiaları diğer para birimleri için daha cazip hale getirerek talebi artırdı.

• Arz Şoku: Başta büyük üretici bölgeler olmak üzere maden sahalarında yaşanan beklenmedik arz kesintileri ve üretim sıkıntıları fiyatları yukarı itti.

• ABD'ye "Tarife Öncesi" Akın: Olası yeni gümrük vergileri (tarifeler) yürürlüğe girmeden önce tüccarların ABD'ye yönelik bakır sevkiyatlarını hızlandırması, piyasada arzın sıkılaşacağı beklentisini ve paniği körükledi.

DİĞER METALLERDE SON DURUM

Bakırdaki ralli, diğer endüstriyel metallere de moral verdi. Özellikle Nikel tarafındaki volatilite dikkat çekti.

• Nikel: Gün içinde 16.455 doları görerek sert bir yükseliş yaşadı, günü yüzde 3,9 artışla 14.430 dolar seviyesinden tamamladı.

• Kalay: Yüzde 1,37 değer kazancı.

• Kurşun: Yüzde 0,92 değer kazancı.

• Çinko: Yüzde 0,84 değer kazancı.

• Alüminyum: Yüzde 0,54 değer kazancı.