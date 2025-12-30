Hangi seferler iptal edildi?

THY tarafından yapılan açıklamada tek tek hat isimleri paylaşılmadı. Ancak iptallerin, meteorolojik riskin yüksek olduğu Doğu Anadolu ve İç Anadolu merkezli uçuşlarda yoğunlaştığı belirtildi. Buna göre:

Doğu ve İç Anadolu’ya gidiş–dönüş bazı iç hat seferleri

Bu bölgelerdeki hava şartlarından etkilenen bazı dış hat bağlantıları

Havaalanı operasyonlarını etkileyen kar, buzlanma ve düşük görüş nedeniyle karşılıklı (gidiş–dönüş) iptaller

Yolcular ne yapmalı?

THY, yolcuların uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçeneklerini aşağıdaki kanallar üzerinden takip etmelerini istedi:

turkishairlines.com

THY mobil uygulaması

Bu kanallar üzerinden iptal edilen seferler, ücretsiz değişiklik, iade veya açığa alma gibi haklar, bilet numarası ile sorgulanabiliyor.

THY’den güvenlik vurgusu

Açıklamada, “Uçuş emniyeti önceliğimizdir” vurgusu yapılırken, yolculardan anlayış beklendiği ifade edildi. Hava koşullarına bağlı olarak iptal sayısının artabileceği ya da bazı seferlerde gecikmeler yaşanabileceği de hatırlatıldı.

Not: İptal edilen seferlerin kesin ve güncel listesi, yalnızca THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasında, uçuş numarası girilerek görüntülenebilmektedir.