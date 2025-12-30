Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu öne sürülen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, ABD’den Türkiye’ye dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucuya yönelik soruşturma kapsamında aranan Subaşı, Türkiye’ye giriş yaptığı sırada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Subaşı’nın işlemlerinin havalimanında tamamlanmasının ardından ifadesinin alınması için ilgili birime götürüldüğü öğrenildi. Soruşturma dosyasının içeriğine ve yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında başka isimler hakkında da işlem yapıldığı ve dosyanın genişletilerek sürdürüldüğü belirtiliyor.

Yetkililerden gelecek resmi açıklamaların ardından gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor.