Amazon hisseleri için yayımlanan son analiz raporları, şirketin önümüzdeki iki yılda kârlılık tarafında ciddi bir sıçrama yapabileceğine işaret ediyor. Özellikle bulut bilişim kolu olan Amazon Web Services (AWS), Amazon’un finansal performansında belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

AWS’nin yapay zekâ odaklı ürünlerle entegrasyonu, yüksek marjlı gelirleri daha da büyütürken, Amazon’un kendi geliştirdiği yapay zekâ çipleri sayesinde maliyet avantajı elde etmesi dikkat çekiyor. Bu durum, AWS marjlarının önümüzdeki dönemde daha da genişleyebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Öte yandan Amazon’un reklam birimi, şirketin “sessiz büyüyen” ancak en kârlı alanlarından biri haline gelmiş durumda. E-ticaret platformu üzerindeki kullanıcı verisi ve alışveriş davranışları, reklamverenler için son derece cazip bir ekosistem yaratıyor. Analistler, bu alanın önümüzdeki yıllarda Google ve Meta ile rekabeti daha da kızıştıracağını öngörüyor.

Lojistik Gücü Oyunu Değiştiriyor

Amazon’un en büyük avantajlarından biri de rakiplerinin kolay kolay kopyalayamayacağı lojistik altyapısı. Aynı gün teslimat, otomasyonlu depolar ve yapay zekâ destekli stok yönetimi sayesinde operasyonel verimlilik her geçen yıl artıyor. Bu durum, e-ticaret tarafında kâr marjlarının uzun vadede yukarı yönlü potansiyel taşımasını sağlıyor.

Walmart’ı Geride Bırakmak

2026 projeksiyonlarına göre Amazon, toplam ticaret hacmi (GMV) açısından Walmart’ı geride bırakarak dünyanın en büyük satıcısı konumuna yükselmeye hazırlanıyor. Bu gelişme yalnızca sembolik bir başarı değil; Amazon’un küresel ölçekte kurduğu lojistik ve teknoloji altyapısının ne kadar etkin çalıştığının da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bazı analistler, Amazon hisselerinin mevcut seviyelerde bile 2026 kâr beklentilerine göre “ucuz” kaldığını ve %50’ye varan bir yukarı yönlü potansiyel barındırdığını savunuyor.