Kripto ve Geleneksel Borsanın Evliliği Datavault AI (DVLT), finans dünyasında uzun süre tartışılacak bir karar alarak, hissedarlarına "Dream Bowl Meme Coin II" ve bedelsiz warrant dağıtacağını açıkladı. Bu hamle, bir borsa şirketinin kendi kripto varlığını doğrudan temettü olarak dağıttığı nadir örneklerden biri. Şirket, bu yolla hem dijital ekosistemini güçlendirmeyi hem de genç ve kripto odaklı yatırımcı kitlesini markasına bağlamayı hedefliyor.

Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

7 Ocak 2026 kayıt tarihine kadar hisse sahibi olanlar, bu dijital varlıklara hak kazanacak. Uzmanlar, bu tür dağıtımların "vergi avantajı" ve "yeni varlık sınıflarına erişim" açısından ilginç olduğunu belirtse de, meme coinlerin volatilitesi konusunda uyarıyor. Datavault’un bu deneysel adımı başarılı olursa, 2026’da birçok Silikon Vadisi şirketinin benzer modellerle karşımıza çıkması şaşırtıcı olmayacak.