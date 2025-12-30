Rakamlar Yalan Söylemez mi?

"Buffett Göstergesi" olarak bilinen rasyo, bir ülkenin borsasının toplam değerini o ülkenin yıllık üretimiyle kıyaslar. Şu an ABD borsaları, ülke ekonomisinin 2.2 katı büyüklüğüne ulaşmış durumda. Bu oran, 2000 yılındaki meşhur "Dot-com" balonu patlamadan önce %159, 2008 krizi öncesinde ise %110 seviyelerindeydi. %225 seviyesi, finansal literatürde "aşırı köpük" olarak tanımlanıyor.

Neden Şimdi, Neden Bu Kadar Yüksek?

Yapay zeka devriminin yarattığı iyimserlik, hisse fiyatlarını reel ekonominin çok üzerine taşıdı. Buffett’ın son bir yıldır nakit biriktirmesi ve Apple gibi dev hisselerindeki pozisyonunu azaltması, bu göstergeye olan güveninden kaynaklanıyor. Uzmanlar, bu oranın sonsuza kadar bu seviyelerde kalamayacağını, 2026 yılında ya ekonominin hızla büyümesi gerektiğini ya da borsa fiyatlarında ciddi bir düzeltme yaşanması gerektiğini savunuyor.