2000 Yılıyla Karşılaştırmanın Yanılgısı Birçok piyasa yorumcusu, Nvidia ve benzeri şirketlerin yükselişini 2000 yılındaki internet balonuyla kıyaslıyor. Ancak analistler bu kıyaslamanın teknik olarak yanlış olduğunu savunuyor. 2000 yılında internet şirketleri zarar ederken sadece "tıklanma" sayılarıyla değerleniyordu. Bugün ise Nvidia, Microsoft ve Amazon gibi devler, yapay zeka sayesinde milyarlarca dolarlık net kâr ve nakit akışı üretiyor.

Yapay Zekanın Ekonomiye Entegrasyonu

Yapay zeka sadece bir yazılım değil, sanayiden sağlığa kadar her alanda verimlilik artıran bir altyapı haline geldi. 2026 yılında yapay zekanın şirket bilançolarındaki maliyet düşürücü etkisinin daha net görülmesi bekleniyor. Wall Street'e göre biz bir "balonun içinde" değil, internetin icadı kadar büyük bir "teknolojik sıçramanın" tam ortasındayız. Bu da piyasa değerlemelerinin yüksek kalsa bile uzun süre sürdürülebilir olacağını gösteriyor.