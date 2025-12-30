Mevsimsel Yükseliş mi, Kalıcı Momentum mu?

Piyasalarda her yıl sonu yaşanan Noel Baba Rallisi, bu yıl faiz indirimlerinin de desteğiyle alışılmışın dışında bir güç sergiliyor. S&P 500 endeksi 7.000 puan sınırını test ederken, yatırımcı psikolojisi tamamen "boğa" moduna girmiş durumda. Yahoo Finans verilerine göre, Aralık ayının son beş günü ve Ocak ayının ilk iki günündeki bu yükseliş, genellikle takip eden yılın gidişatı hakkında önemli bir sinyal veriyor.

2026 Beklentileri: Genişleyen Ralli Analistler, 2025'te sadece birkaç dev teknoloji şirketinin sırtladığı piyasanın, 2026'da daha geniş bir tabana yayılacağını öngörüyor. Enerji, finans ve küçük ölçekli şirketlerin (Russell 2000) de ralliye katılması bekleniyor. Ancak rallinin sürdürülebilirliği, enflasyonun %2'de kalıcı olup olmayacağına bağlı. Eğer 2026’nın ilk çeyreğinde enflasyon verileri sürpriz bir artış gösterirse, bu "Noel Sarhoşluğu" yerini sert bir "Ocak Ayıklığına" bırakabilir.