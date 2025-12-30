Özellikle büyük ortaklardan Özışık İnşaat’ın paylarını tamamen satarak çıkış yapması, tahtadaki dengeleri altüst etti.

Hissede teknik görünüm zayıflarken, tepki alımları da kalıcı olamıyor.

"BİR İLERİ, İKİ GERİ" SENDROMU

Dün hisse gün içinde yüzde 7’ye varan bir yükselişle 4,19 TL’yi test etti. Bu hareket yatırımcılarda "Tavan mı geliyor?" heyecanı yaratsa da kapanış zayıf oldu ve yeşil mumlar korunamadı.

Dünkü yükselişin ardından bugün ise satış baskısı geri döndü. Saat 11.47 itibarıyla hisse yüzde 6’ya yakın düşüşle kritik psikolojik sınır olan 4 liranın altına sarktı ve 3,96 TL seviyesinden işlem gördü.

Hisse, yılın son haftasında yüzde 5'in üzerinde, aylık bazda ise yüzde 16'nın üzerinde eridi.

ÖZIŞIK İNŞAAT GEMİYİ TERK ETTİ: PAYLAR SIFIRLANDI

Düşüş trendini derinleştiren ve yatırımcı algısını bozan temel gelişme, şirketin bağlı ortaklığı Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. cephesinden gelen satış dalgası oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) düşen bildirimlere göre süreç şöyle işledi:

• Tarih: 17-18 Aralık.

• Satılan Miktar: 20 milyon adet pay.

• Fiyat Aralığı: 4,29 TL - 4,77 TL.

• Kasa Girişi: Özışık İnşaat bu satıştan yaklaşık 91,5 Milyon TL nakit elde etti.

• Sonuç: Şirketteki yüzde 2,53’lük pay oranı yüzde 0’a inerek ortaklık tamamen sonlandırıldı.

TAHTADA "DERİNLİK" KAYBOLDU

Borsa uzmanları, yüklü miktardaki bu kurumsal satışın (blok satış yerine piyasada gerçekleşmesi nedeniyle) tahtada bir "sığlaşma" yarattığına dikkat çekiyor.

Özışık İnşaat’ın çıkışının ardından hissede likidite azalırken, fiyat hareketleri daha sert ve öngörülemez hale geldi. Son bir aydır 3,97 TL - 5,19 TL gibi dar bir sıkışma alanında hareket eden CEMAS'ta, 4 TL desteğinin kırılması teknik anlamda baskının artabileceğine işaret ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.