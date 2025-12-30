Borsa İstanbul'da endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidildi. Yapılan güncellemeler, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan listeye göre, farklı sektörlerden 5 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranları yeniden belirlendi.

Güncellenen fiili dolaşımdaki pay oranları şu şekilde;

-Altınkılıç Gıda ve Süt: Yüzde 41

-Arçelik: Yüzde 18

-BAREM AMBALAJ: Yüzde 26

-Gıpta Ofis Kırtasiye: Yüzde 39

-ZERAY GMYO: Yüzde 19

FDPO (FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI) NEDİR?

FDPO (Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı), bir şirketin borsada gerçekten işlem görebilen paylarının, toplam paylarına oranını ifade eder. Bu oran, hisselerin endeks ağırlığını ve likiditesini doğrudan etkiler.