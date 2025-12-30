2025 yılını geride bırakmaya hazırlanan sermaye piyasalarında, yatırımcı ilgisinin hangi şirketlerde yoğunlaştığı ortaya çıktı. 29 Aralık kapanış verilerine göre hazırlanan veriler, piyasa derinliği ve likidite açısından devasa rakamlara ulaşıldığını gösterdi.

ZİRVENİN SAHİBİ: TÜRK HAVA YOLLARI

Türk Hava Yolları (THYAO), yıl boyunca gerçekleştirdiği 2 trilyon 398 milyar TL'lik işlem hacmiyle listenin tartışmasız lideri oldu. 2025 yılı içinde 346,25 TL ile tarihi zirvesini gören THYAO, fiyat bazında yıllık %5,87 değer kaybetse de hacim bazında 2 trilyon TL eşiğini geçen tek şirket olma unvanını kazandı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ İŞLEM HACMİNE DAMGA VURDU

Yatırımcıların işlem yoğunluğu gösterdiği ilk 10 hisse arasında 4 büyük bankanın yer alması dikkat çekti. Enflasyon ve faiz oranlarındaki gerileme beklentileriyle desteklenen bankacılık endeksi (XBANK) yıl genelinde %12,05 yükseldi. Hacim sıralamasında AKBANK 1 trilyon 667 milyar TL ile ikinci, Yapı Kredi 1 trilyon 634 milyar TL ile üçüncü ve İş Bankası 1 trilyon 607 milyar TL ile dördüncü sırada yer aldı. Garanti BBVA ise 938,9 milyar TL’lik hacmiyle listenin sekizinci sırasında yer buldu.

YILIN YILDIZI: ASELSAN

Savunma sanayiinin devi Aselsan (ASELS), hem hacim hem de fiyat performansıyla yıla damga vurdu. 1 trilyon 272 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan şirket, 2025 yılı genelinde %204,83 oranında prim yaparak yatırımcısına en çok kazandıran kağıtlardan biri oldu.

LİSTEDE ÖNE ÇIKAN DİĞER ŞİRKETLER

Sanayi ve gayrimenkul sektörünün devleri de yüksek likiditeleriyle ilk 10 listesinde yer aldı. Koç Holding 1 trilyon 228 milyar TL, Ereğli Demir Çelik 1 trilyon 169 milyar TL, SASA Polyester 895,9 milyar TL ve Emlak Konut GYO 835 milyar TL'lik işlem hacmiyle yılı en aktif kapatan şirketler arasında sıralandı.

ANALİST NOTU: "HACİM LİKİDİTE DEMEKTİR"

Ekonomi uzmanları, işlem hacminin yüksek olmasının tek başına fiyatın yükseleceği anlamına gelmediğini, ancak o hissenin piyasa derinliğinin yüksek olduğunu ve büyük fonlar tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini vurguluyor. 2025 yılı tablosu; havacılık, finans ve savunma sanayii gibi lokomotif sektörlerin piyasadaki hakimiyetini koruduğunu gösteriyor.

Kaynak: Haber7

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.