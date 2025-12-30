ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle yeni bir iş ilişkisine başladığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bir kamu kurumu iştirakinden, savunma sektöründe kullanılmak üzere bilişim altyapısının modernizasyonu ve sanallaştırma çözümleri kapsamında yazılım ve lisans ürünleri siparişi alındı.

SİPARİŞ BEDELİ 298,8 MİLYON TL

Söz konusu siparişin toplam bedelinin 298,8 milyon TL olduğu belirtildi.