BIZIM Menkul Değerler A.Ş., rüçhan haklarından kalan payların satış sonuçlarına ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurdu.

2,2 MİLYON ADET PAYIN SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Sermaye artırım sürecine aracılık eden Bizim Menkul Değerler'den yapılan açıklamada, rüçhan haklarının kullanım süresinin ardından arta kalan hisselerin borsadaki satış işlemlerinin sona erdiği belirtildi.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 2.233.261,11 adet payının, 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satış işlemleri tamamlanmıştır."

SERMAYE GÜÇLENDİRİLİYOR

Bu satışla birlikte, Kontrolmatik Teknoloji'nin sermaye artırım süreci operasyonel olarak bir aşamayı daha geride bırakmış oldu. Birincil piyasada tamamlanan bu satış, rüçhan hakkını kullanmayan ortakların paylarının diğer yatırımcılarla buluşturulmasını sağladı.

Şirketin bu sermaye artırımı ile elde edeceği kaynağın, TEKNOLOJI ve enerji alanındaki yatırımların finansmanında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması bekleniyor.

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 2.233.261,11 TL nominal değerli payların yüzde 5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler de belli oldu.

Pay satışının tamamdığı günde KONTR hisseleri kırmızı mumları yaktı. Yazım sırasında yüzde 3,53'lük düşüş ile 10.93 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.