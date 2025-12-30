Z GYO Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Z GYO’nun halka arz izahnamesi SPK tarafından onaylandı. Ancak talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapacağı duyurunun ardından Ocak 2026 içerisinde talep toplama sürecine çıkması bekleniyor.

Talep toplama tarihleri açıklandığında, yatırımcılar yetkili aracı kurumlar aracılığıyla halka arza katılabilecek.

Z GYO Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Z GYO halka arzında:

1 TL nominal değerli paylar 9,77 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Halka arzda fiyat aralığı bulunmuyor; tüm yatırımcılar eşit fiyat üzerinden talep girişi yapacak.

Z GYO Kaç Lot Verir? (Tahmini)

Z GYO halka arzında:

42,25 milyon TL nominal değerli pay

tamamı bedelli sermaye artırımı yoluyla

yatırımcılara arz edilecek. Ek pay satışı veya bedelsiz sermaye artırımı bulunmuyor.

Dağıtımın eşit dağıtım yöntemiyle yapılması bekleniyor. Talep sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde olabilir:

500 bin katılım: yaklaşık 80–90 lot

1 milyon katılım: yaklaşık 40–45 lot

1,5 milyon katılım: yaklaşık 25–30 lot

(Not: Bu rakamlar tahmini olup, kesin dağıtım talep toplama sonrası açıklanacaktır.)

Z GYO Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Halka arz fiyatı: 9,77 TL

Toplam nominal pay: 42,25 milyon TL

Yaklaşık halka arz büyüklüğü: 412 milyon TL

HALKA ARZ Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?

Halka arzın tamamlanmasının ardından Z GYO paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin, şirketin portföyündeki gayrimenkullerin geliştirilmesi ve yeni yatırımların finansmanında kullanılması öngörülüyor.

Z GYO, GYO statüsü gereği portföyünün önemli bir kısmını gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı varlıklarda değerlendirecek.