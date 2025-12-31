ASTOR Enerji A.Ş., bağlı ortaklık yapısında değişikliğe gitti. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, iştiraklerinden Asener Enerji Üretim Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının devrine ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.
Astor Enerji A.Ş., 31 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle bağlı ortaklık devrine ilişkin kararını kamuoyuna duyurdu.
Şirket açıklamasına göre, 29 Aralık 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Astor Enerji'nin bağlı ortaklığı olan Asener Enerji Üretim Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının devredilmesine karar verildi.
Taraflar arasında imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında yürütülen işlem sonucunda, Asener Enerji'ye ait pay devir sürecinin 31 Aralık 2025 itibarıyla tamamlandığı bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte Asener Enerji, Astor Enerji'nin bağlı ortaklığı olmaktan çıktı.
DEVİR BEDELİ 7,2 MİLYON DOLAR OLDU
Açıklamada, Asener Enerji'ye ait toplam 600 payın tamamının, 7,2 milyon dolar bedel karşılığında devredildiği bilgisine yer verildi.