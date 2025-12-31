Mackolik (MACKO) tarafından yapılan açıklamada, SPOR Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından müşterilerine tebliğ edilen "yürütmenin durdurulması" konulu bildirimlerin etkili olduğu belirtildi. Bu gelişme ve müşterilerden gelen talepler neticesinde; Mackolik uygulaması ve web sitesinde yer alan bahis üzerine reklamların gösterimi, yasal çerçeve netleşene kadar geçici bir süreliğine askıya alındı.

ALTERNATİF REKLAM MODELLERİ DEVREYE GİRİYOR

Şirket, askıya alınan bahis reklam alanlarının boş kalmayacağını vurguladı. Açıklamada, bu alanların diğer iş birlikleri ve farklı sektörlerden reklam gösterimleriyle değerlendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Mackolik, yetkili kurumlar tarafından iletilecek yeni gelişmeleri ve yasal çerçevedeki değişiklikleri yakından takip ettiğini bildirdi. Mevzuat çerçevesinde yaşanacak her türlü önemli gelişmenin, kamuoyuyla yine KAP üzerinden paylaşılacağı duyuruldu.

Haftanın üçüncü işlem gününe düşüş seyrinde başlayan MACKO hisseleri TSI 13.09 itibarıyla yüzde 8,24’lük düşüş ile 29,86 TL’den işlem gördü.

Tabana koşan hisselerdeki sert düşüş yakından takip ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.