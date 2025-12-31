Küresel piyasalarda yatırımcıların giderek daha fazla tercih ettiği borsa yatırım fonları (ETF) için 2026 yılına yönelik beklentiler şekillenmeye başladı. Uzmanlar, faiz politikaları ve sektör bazlı dönüşümlerin ETF performanslarını doğrudan etkileyeceğini vurguluyor.

Öne çıkan senaryolara göre;



Faizlerin kademeli olarak düşmesi hâlinde finans ve banka ETF’leri yeniden cazip hâle gelebilir.

Enerji dönüşümüyle birlikte yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji fonları yatırımcı ilgisini artırabilir.

Değerli metaller ve emtia odaklı ETF’lerin, jeopolitik risklerin artması durumunda öne çıkabileceği belirtiliyor.

Analistler, ETF piyasasında artık sadece endeks takibinin değil, tematik ve sektör bazlı fonların daha fazla önem kazandığını ifade ediyor. Bu durumun, 2026’ya doğru küresel portföy dağılımlarını da değiştirebileceği belirtiliyor.