Küresel piyasalarda son iki yılda rekor yükselişler yaşayan yapay zekâ temalı şirketler, bu kez farklı bir riskle gündemde. Uzmanlar, sektörde oluşan “döngüsel finansman tuzağına” karşı yatırımcıları uyarıyor.

Bu modele göre; büyük teknoloji şirketleri birbirlerinin müşterisi, yatırımcısı ve tedarikçisi hâline gelmiş durumda. Yapay zekâ altyapısına yapılan dev yatırımlar, yine aynı şirketlerin gelirleriyle finanse ediliyor. Bu durum, büyümenin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Analistlere göre, sektör hâlâ güçlü bir büyüme hikâyesine sahip olsa da, her AI şirketinin aynı potansiyeli taşımadığı artık daha net görülüyor. Özellikle donanım, yarı iletken ve altyapı tarafında daha dengeli bilançoya sahip şirketlerin öne çıkabileceği belirtiliyor.

Piyasa uzmanları, yatırımcıların sadece “AI etiketi” taşıyan hisselere değil, gerçek gelir üretme kapasitesine ve nakit akışına odaklanması gerektiğini vurguluyor.