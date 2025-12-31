Yapay zekâ çipleriyle küresel piyasaların en güçlü oyuncularından biri hâline gelen Nvidia, yeni bir satın alma iddiasıyla gündeme geldi. Şirketin, İsrail merkezli bir yapay zekâ girişimiyle görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, olası satın alma Nvidia’nın AI yazılımı ve veri işleme kapasitesini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. İsrail, son yıllarda yapay zekâ ve siber güvenlik alanında öne çıkan teknoloji girişimleriyle dikkat çekiyor.

Nvidia cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, piyasa çevreleri bu adımın şirketin AI ekosistemini derinleştirme stratejisinin bir parçası olabileceğini ifade ediyor. Daha önce de benzer küçük ve orta ölçekli teknoloji firmalarını bünyesine katan Nvidia, bu sayede ürün geliştirme hızını artırmıştı.

Haberin ardından yatırımcılar, Nvidia’nın büyüme stratejisini ve sektördeki rekabet gücünü yeniden değerlendirmeye başladı.