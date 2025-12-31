Rehabilitasyon amaçlı dış iskelet teknolojileri geliştiren Ekso Bionics, günü %94,2 gibi devasa bir yükselişle kapatarak listenin zirvesine yerleşti. Şirketin yeni bir cihaz onayı veya stratejik iş birliği beklentisiyle tetiklenen bu yükseliş, Nasdaq'ta günün en çok konuşulan olayı oldu.

LİSTEYİ ZORLAYAN DİĞER İSİMLER

Sadece Ekso Bionics değil, birkaç farklı şirket daha %100 eşiğine dayandı:

Antelope Enterprise (AEHL): Yapı malzemeleri ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket, günü %93 artışla tamamladı.

Aimei Health Technology (AFJK): Sağlık teknolojileri alanındaki bu hisse, %89'luk bir sıçrama yaparak yatırımcılarını şaşırttı.

Urgent.ly (ULY): Yol yardım ve lojistik teknolojileri sunan platform, %52'lik değer kazancıyla günü en hareketli geçiren kağıtlar arasında yer aldı.

NEDEN BU KADAR SERT YÜKSELDİLER?

Analistler, bu tarz "ani patlamaların" genellikle üç ana nedenden kaynaklandığını belirtiyor:

Düşük Piyasa Değeri: Hisselerin işlem hacmi düşük olduğu için, küçük bir sermaye girişi bile fiyatı yukarı yönlü hızla fırlatabiliyor.

FDA Onayları ve Patentler: Özellikle biyoteknoloji (EKSO ve AFJK gibi) şirketlerinde yeni bir ürün onayı hisseyi uçurabiliyor.

Yıl Sonu Pozisyon Kapatma: Fon yöneticilerinin yıl sonu bilançolarını düzeltmek için yaptığı operasyonlar bu hareketliliği tetikleyebiliyor.

YATIRIMCILAR DİKKATLİ OLMALI

Uzmanlar, bir günde %100'e yakın yükselen bu tür hisselerin aynı hızla geri çekilebileceği konusunda uyarıyor. Yüksek volatilite (oynaklık) barındıran bu kağıtlar, büyük fırsatlar sunduğu kadar ciddi riskler de taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.