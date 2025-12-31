Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELSAN), 31 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, savunma sanayii alanında yüksek tutarlı yeni bir sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ASELSAN ile ASFAT arasında, deniz platformlarında kullanılacak savaş sistemlerine yönelik kapsamlı bir tedarik ve entegrasyon sözleşmesi imzalandı.

SÖZLEŞME BEDELİ 225 MİLYON EURO

Sözleşme; deniz platformlarında kullanılmak üzere elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedariki ile entegrasyonunu kapsıyor.

KAP açıklamasında söz konusu sözleşmenin toplam tutarının 225 milyon euro olduğu belirtildi.

TESLİMATLAR 2030'A KADAR SÜRECEK

Anlaşma kapsamında yer alan sistemlerin teslimatlarının 2026–2030 yılları arasında kademeli olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. Bu sözleşmenin, ASELSAN'ın uzun vadeli sipariş portföyüne ve gelir görünümüne olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

ASELS HİSSELERİ NE DURUMDA?

ASELS, bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, 16.00 yazım saati sırasında yüzde 2,53'lük primle 234,80 TL seviyesine ulaştı.