Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., 31 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Artel Bilişim Servisleri A.Ş. ile devralma yoluyla birleşme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Turkcell'in sermayesinin tamamına sahip olduğu Artel Bilişim Servisleri A.Ş. ile"devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşme" kapsamında yürütülen tüm süreçler sonuçlandırıldı.

TESCİL SÜRECİ GERÇEKLEŞTİ

Söz konusu birleşme işleminin, ilgili mevzuat çerçevesinde ticaret siciline tescil edilerek hukuken geçerlilik kazandığı bildirildi.