Şirket ile Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı arasında 20 Ağustos 2025 tarihinde toplam 4.999.920 dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştı. Yapılan son açıklamada, bu sözleşme kapsamında 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılması planlanan 3.895.560,00 dolar tutarındaki ihracatın fiili olarak tamamlandığı belirtildi.

YIL SONU HEDEFLERİ YAKALANDI

Sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren Turk İlaç, yılın son günü itibarıyla hedeflenen sevkiyat miktarını başarıyla göndererek operasyonel gücünü ortaya koydu. Kalan tutarın sevkiyat süreçlerine ve projenin ilerleyen safhalarına ilişkin bilgilendirmelerin, mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmaya devam etmesi bekleniyor.

