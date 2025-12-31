Dünya 2026 yılına merhaba demeye hazırlanırken, küresel finans devi Morgan Stanley, Türkiye piyasaları için merakla beklenen "Yılbaşı Özel" raporunu yayımladı. Yatırımcıların "2026'da paramı altına mı yatırmalıyım yoksa borsada mı kalmalıyım?" sorusuna net bir yanıt veren banka, yeni yılın kazandıracak stratejisini belirledi.

2026 VİZYONU: ALTIN DEVRİ KAPANIYOR MU?

Morgan Stanley analistleri, 2025'teki jeopolitik risklerin fiyatlandığını ve 2026 yılında küresel merkez bankalarının faiz indirim döngüsünün oturacağını öngörüyor. Bu durum, altının "koşusunu" yavaşlatırken, risk iştahını artırarak Borsa İstanbul'u bir adım öne çıkarıyor. BANKA, 2026'da TL varlıkların "reel getiri" bazında altını tahtından indirebileceğini savunuyor.

"GELECEK BU FİRMALARDA": İŞTE 2026'NIN ŞAMPİYON ADAYLARI

Banka, "Gelecek bu firmalarda" diyerek 2026 portföyünde ağırlık verilmesi gereken sektörleri ve şirket profillerini şu şekilde sıraladı:

Faiz İndirimi Kazananları: 2026'da faizlerin tek haneye yaklaşma vizyonuyla, finansman maliyetleri düşecek olan gayrimenkul ve otomotiv devleri (Emlak Konut, Tofaş).

Teknoloji ve İnovasyon: Yazılım ve dijital dönüşümde LIDER, ihracat odaklı teknoloji şirketleri.

Enerji Dönüşümü: Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla maliyetlerini sıfırlayan sanayi kuruluşları (Tüpraş, Ereğli).

Bankacılık: 2026'da enflasyon muhasebesinin etkilerini geride bırakacak olan Garanti BBVA ve Yapı Kredi gibi sermaye rasyosu güçlü bankalar.

2026 EKONOMİ PROJEKSİYONU

Morgan Stanley'nin 2026 yılı için Türkiye tahminleri ise oldukça iyimser:

Enflasyon: Yıl sonunda %20 bandına kalıcı iniş.

BIST 100: Şirket karlarındaki artışla birlikte dolar bazında yeni zirveler.

Büyüme: Tüketimin dengelenmesiyle sürdürülebilir %4 bandı.

Son Mesaj: "2025 bir geçiş yılıydı, 2026 ise doğru hissede olanlar için hasat yılı olacak. Yatırımcılar altının durağanlığı yerine borsanın dinamizmini seçmeli."