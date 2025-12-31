Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün sezon sonunda olağanüstü genel kurul düzenleyeceğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde son dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Eylül 2025’te Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık görevine seçilen Sadettin Saran'ın adı, aralık ayında İstanbul merkezli bir uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme geldi. Bu sürecin ardından kulüp yönetim kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Soruşturma kapsamında 25 Aralık’ta gözaltına alınan Sadettin Saran,

"uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nun saç örneğinde kokain pozitif çıktığı rapora rağmen, kan, idrar ve tırnak örnekleri negatif sonuç verdi. Saran, iddiaları reddederek hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını ifade etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise özel laboratuvar iddialarını yalanlayarak, tek resmi raporun Adli Tıp Kurumu'na ait olduğunu vurgulamıştı.

"KELİMELERİ TARTARAK SEÇİYORUM"

Sadettin Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca sizler de gördünüz ki, konuşmayı seven bir başkan olmadım. Zaman zaman eleştiriler de aldım. Şahsımı ilgilendiren başlıklarda, Fenerbahçe'yi bu gündemin içine çekmemek için sessiz kalmayı, geri planda durmayı ve Fenerbahçe'yi her şeyin önünde tutmayı tercih ettim. Ancak bugün gelinen noktada, hem sizlere hem de kamuoyuna kendimi ve durduğum yeri anlatmanın zamanının geldiğine inanıyorum."

"TEK HAYALİM FENERBAHÇE'Yİ SAHAYA DÖNDÜRMEKTİ"

"Bu göreve talip olurken tek bir hayalim vardı. Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere, sahaya döndürmek. Tartışmaların değil, kupaların konuşulduğu bir kulüp hayaliyle çıktım. Son dönemde hepinizin takip ettiği bir süreç yaşandı. Şahsım üzerinden yazılanlar, iddialar oldu. Kimi zaman gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler gördük. Hayatım boyunca hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum.”

"İTİBARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMLERİYLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

"Hukuki ve yasal bir süreç olması nedeniyle bu konuyla ilgili her adımın adli makamlar tarafından yürütüleceğine olan inancım tamdır. Ama ilk günden beri birtakım medya organları ve sosyal medyada imalatını yaptığımdan, evimde uyuşturucu madde bulunduğundan asılsız iddialardan, evimin üzerinde drone uçurulmasına varan itibarsızlaştırma girişimleriyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sürecin takip edileceği bilinmeli."

“GÖREVİME SEZON SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİM"

"Bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün, göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzde, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğe bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligde oynanacak maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirişimiz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda başlattığımız dünya çapında transferler, projeler ve yapılacak işlerin tümü nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonrasında kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz."