İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları tespit edilen 7 şüphelinin malvarlıklarına el konuldu. El koyma kararının, "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" şüphesi kapsamında alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şu suçlardan işlem yapıldığı belirtildi:

TCK 188: Uyuşturucu madde imal ve ticareti

TCK 190: Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma

TCK 191: Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma

TCK 227: Fuhuşa teşvik ve aracılık

"SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİ AKLAMA" ŞÜPHESİ

Savcılık, şüphelilerin söz konusu suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirleri akladıklarına yönelik tespitler üzerine, "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında malvarlıklarına el konulmasına karar verdi.

MALVARLIKLARINA EL KONULAN İSİMLER

El koyma kararı verilen şüpheliler, Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık oldu.