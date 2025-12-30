Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) haftalık bülteninde yer alan karara göre Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, mevcut 706 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamen iç kaynaklardan karşılanmak üzere 2 milyar 294 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ile 3 milyar TL seviyesine çıkaracak.

Bu karar doğrultusunda, 1.000 lotu bulunan bir yatırımcı, %325 bedelsiz sonrası 3.250 lot ilave pay alacak ve toplamda 4.250 lota sahip olacak. Bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcının şirketteki pay oranını değiştirmezken, lot sayısında ciddi bir artış yaratacak.

Kayseri Şeker; şeker üretiminin yanı sıra enerji, tarım ve yan ürünler alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin güçlü özkaynak yapısı ve yüksek iç kaynak birikimi, bu ölçekte bir bedelsiz sermaye artırımını mümkün kılan temel unsurlar arasında gösteriliyor. Kararın ardından hak kullanım tarihleri ve teorik fiyat hesaplamaları KAP üzerinden duyurulacak.