SPK bültenine göre Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, mevcut 1,2 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1,2 milyar TL bedelsiz artırarak 2,4 milyar TL’ye yükseltecek.

Bu kapsamda 1.000 lotu olan bir yatırımcı, %100 bedelsiz sonrası 1.000 lot bedelsiz pay alacak ve toplam lot sayısı 2.000 olacak. Bedelsiz artırım, pay adedini artırırken yatırımcının şirketteki ortaklık oranında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak.

Agrotech, tarım teknolojileri, dijital tarım çözümleri ve yüksek teknoloji yatırımları alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin son dönemde artan yatırımları ve özkaynak büyümesi, sermaye yapısının güçlendirilmesi adına bu bedelsiz kararını öne çıkarıyor. Bedelsiz işlemin ardından şirket paylarının likiditesinin artması bekleniyor.