Yılın en çarpıcı performansı Gana’dan geldi; GSE Composite Index yüzde 150,46 oranındaki getiriyle küresel listenin zirvesine yerleşti. Gana’yı, Lusaka Stock Exchange All Share endeksiyle yüzde 99,59 oranında artış kaydeden Zambiya izledi. Afrika’daki bu ivmelenmeye, gelişmekte olan diğer piyasalardan Kolombiya yüzde 79,85 ve Güney Kore yüzde 79,28’lik yükselişlerle eşlik etti.

KÜRESEL PİYASALARDA BÜYÜME TRENDİ

Avrupa ve Latin Amerika kanadında da yatırımcıların yüzünü güldüren sonuçlar alındı. Çekya yüzde 77,26, İsrail yüzde 75,18 ve Şili yüzde 70,48 oranında değer kazanırken; Macaristan, İspanya ve Slovenya yüzde 69 bandındaki getirileriyle yılı pozitif tarafta kapattı.

TÜRKİYE VE BAZI ÜLKELER YILI KAYIPLA KAPATTI

Genel yükseliş eğiliminin aksine, bazı borsalar yılı negatif bölgede tamamladı. Lübnan, yüzde 25,18’lik kayıpla listenin en sonunda yer alırken, onu Suudi Arabistan, Arjantin ve Danimarka gibi ülkeler takip etti. Türkiye ise bu dönemde kayıp yaşayan piyasalar arasında yer aldı; BIST 100 endeksi yılı yüzde 6,69, BIST 30 endeksi ise yüzde 7,30 oranında düşüşle geride bıraktı.

Kaynak: CNBC-e