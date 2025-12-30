Teminat Artışı ve Zincirleme Satışlar Değerli metallerdeki bu ani düşüşün arkasında temel bir ekonomik neden değil, "teknik bir müdahale" yatıyor. Vadeli işlemlerin yapıldığı CME Group, gümüş kontratları için gereken teminat oranlarını (margin) artırdı. Bu durum, piyasada kaldıraçlı işlem yapan oyuncuların pozisyonlarını kapatmak zorunda kalmasına neden oldu. Satışlar satışları doğurdu ve gümüş son yılların en büyük günlük değer kaybını yaşadı.

Piyasa Isınmıştı, Soğuma Geldi

Analistler, altın ve gümüşün 2025 yılı boyunca "parabolik" bir yükseliş izlediğini ve bu tür düzeltmelerin teknik olarak kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Fiyatların hareketli ortalamalardan çok uzaklaşması, piyasayı kırılgan hale getirmişti. Ancak bu düşüşün bir "ayı piyasası" başlangıcı olmadığı, aksine 2026'daki yeni zirveler öncesi bir "temizlik" olduğu genel kabul görüyor.