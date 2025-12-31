Türkiye İş Bankası, 2023 yılında hisselerinin yüzde 50'sini satın aldığı jeotermal elektrik santrali işletmecisi Greeneco'daki paylarını, iştiraki İş Enerji Yatırımları'na devretti.

SATIŞ BEDELİ 100 MİLYON DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Greeneco hisselerinin devrine ilişkin satış bedeli 100 milyon dolar oldu. İş Bankası, söz konusu hisseler için 2023 yılında 130 milyon dolar değer tespiti yapmıştı.

ÖDEMENİN 20 MİLYON DOLARI PEŞİN, KALANI 2026'DA

Açıklamada, satış bedelinin 20 milyon dolarının derhal tahsil edildiği, kalan 80 milyon doların ise 2026 yılında ödeneceği belirtildi.

GREENECO VARLIKLARI GRUP BÜNYESİNDE KALACAK

İşlemle birlikte İş Bankası, Greeneco'daki doğrudan pay sahipliğini sonlandırırken, söz konusu varlık İş Enerji Yatırımları bünyesinde konsolide edilmeye devam edecek.