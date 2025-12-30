Rize Tanıtım Programı'nda konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin gelecek vizyonunu ve bölgesel kalkınma planlarını paylaştı.

2003 yılında sadece 65 uçakla "butik" bir hava yolu olan THY'nin, bugün 514 uçaklık dev bir filoya ulaştığını belirten Ekşi, büyümenin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

"İKİNCİ BİR THY İNŞA EDİYORUZ"

Ekşi, şirketin büyüme stratejisini "Kendi kaynaklarımızla finanse ederek THY'yi iki katına çıkarıyoruz" sözleriyle özetledi.

600'e yakın yeni uçak siparişinin verildiğini hatırlatan Ekşi, şu kritik rakamları paylaştı:

• Mevcut Durum: 514 uçak (Dünyada 9. sırada).

• 2033 Hedefi: 813 uçak (Dünyada ilk 5'te).

• Küresel Ağ: 132 ülke ve 356 nokta.

Ekşi, rakiplerle aradaki farkı ise çarpıcı bir istatistikle ortaya koydu:

"Biz 132 ülkeye uçarken, en yakın takipçimiz 86 ülkeye, British Airways 79 ülkeye uçabiliyor. Birleşmiş Milletler'de 193 ülke var; biz bugün dünyadaki networkün %95'ine kendi uçaklarımızla ulaşabiliyoruz."

RİZE'YE "POZİTİF AYRIMCILIK": SEFER SAYILARI ARTIYOR

Toplantının odağında yer alan Rize için de müjdeler peş peşe geldi. Rize ve Artvin'in nüfus bakımından Türkiye'de 45. sırada olmasına rağmen, sefer sayısında 13. sırada yer aldığına dikkat çeken Ekşi, bölgeye verilen önemi şu maddelerle sıraladı:

• Sefer Artışı: 2022'de haftalık 49 olan sefer sayısı, 2025'te 69'a çıktı. 2026 hedefi ise 79 sefer.

• Akşam Uçuşu Müjdesi: İstanbul Havalimanı’ndan saat 21.00’de kalkacak yeni bir akşam seferi konulacak.

• Yaz Takviyesi: Nisan ayından itibaren ikinci seferler devreye girecek, yaz döneminde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ek uçuşlar düzenlenecek.

KÖRFEZ'DEN KARADENİZ'E TURİZM KÖPRÜSÜ

THY, sadece yolcu taşımayı değil, Türkiye'nin turizm elçisi olmayı da sürdürüyor.

Rize ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Orta Doğu'dan direkt uçuşlar planlandığını belirten Ekşi, Cidde, Medine, Riyad, Hufuf ve Gassim'den Rize-Artvin Havalimanı'na charter seferlerin devam edeceğini açıkladı.

2025 yılında tarifeli ve charter seferlerle gelen yaklaşık 7 bin yabancı turistin, Rize ekonomisine 14,4 milyon dolarlık katkı sağladığı tahmin ediliyor.

"MOTOR SORUNLARINA RAĞMEN BÜYÜYORUZ"

Havacılık sektörünün genelinde yaşanan tedarik zinciri sorunlarına da değinen Ekşi, motor problemleri nedeniyle küresel çapta binlerce uçağın yerde olduğunu hatırlattı.

THY filosunda da yaklaşık 30 uçağın bu teknik sebeplerle yerde beklediğini belirten Ekşi, bu zorluğa rağmen Rize gibi stratejik hatlarda kapasite artışına gittiklerinin altını çizdi.