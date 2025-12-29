Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerjinin öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, iklim stratejisi, şeffaf raporlama yaklaşımı, güçlü yönetişim modeli ve etkin emisyon yönetimi alanlarında sergilediği performansla CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda A Listesi'ne girdi.

Açıklamada, bu yıl CDP İklim Değişikliği kategorisinde dünya genelinde 22 bin 400 şirketin raporlama yaptığı, bunlardan yalnızca 112'sinin "A" notu aldığı belirtilerek, Zorlu Enerji'nin iklim odağını iş stratejisinin merkezine alan yaklaşımıyla bu başarısını uluslararası ölçekte tescillediği ifade edildi.

CDP Türkiye'nin kurulduğu 2010'dan bu yana raporlama yapan Zorlu Enerji, iklim krizinin yönetimini ana iş stratejisinin temel bileşenlerinden biri olarak ele alıyor. Bu kapsamda şirket, doğrudan ve dolaylı emisyonlarını uluslararası standartlara uygun şekilde ölçerken, iklim risklerini finansal planlamasına entegre ederek düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecindeki dayanıklılığını küresel yatırımcılar için şeffaf bir performans göstergesi haline getiriyor. On yılı aşkın süredir sürdürülen CDP raporlama disiplini, şirketin sürdürülebilir enerji dönüşümündeki liderliğini yansıtıyor.

İKLİMİ İŞ STRATEJİSİNİN MERKEZİNE ALAN YAKLAŞIM

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Elif Yener, sürdürülebilirliği tüm değer zincirini kapsayan stratejik bir yönetim alanı olarak ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Zorlu Enerji olarak Türkiye'nin sürdürülebilir ve yenileyici büyümesinin kolaylaştırıcısı olmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz stratejilerle yalnızca kendi operasyonlarımızda değil, ülkemizin karbonsuzlaşma, su verimliliğini sağlama ve biyoçeşitliliğin korunması hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımızı yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklıyoruz. 2010 yılından bu yana CDP raporlaması kapsamında karbon ayak izimizi her yıl şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşıyor, 2015'ten bu yana ise CDP Su Programı'na gönüllü olarak raporlama yapıyoruz."

Yener, şirketin CDP değerlendirmesinde A Listesi'nde yer almasının iklim odağını iş stratejisinin merkezine alan yaklaşımının uluslararası ölçekte de karşılık bulduğunu gösterdiğini aktararak, "Daha sürdürülebilir ve iklim pozitif bir gelecek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2040'a kadar net sıfır emisyona ulaşmayı, 2030'a kadar üretilen birim enerji başına su kullanımını her yıl azaltmayı, 2035'e kadar ise doğa için net pozitif bir şirket olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)